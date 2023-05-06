Kalp ve damar hastalığında riskli gruplar kimlerdir?

Kardiyoloji Uzmanı Bahadır Şarlı kalp ve damar hastalığı açısından kimlerin risk altında olduğunu anlattı. Şarlı, "Kalp ve damar hastalığı açısından riskli gruplar kimlerdir; en riskli grup diyabeti olan hastalardır. Şeker hastalarının biliyoruz ki büyük bir kısmında hastalığın süresi ilerledikçe damar hastalığı görülmeye başlanıyor. Şeker hastalığında en sık ölüm nedeni de yine kalp damar problemleri olduğunu unutmamak gerekir. Ailesinde kalp ve damar hastalığı bulunan bireylerde risk artıyor. Sigara kullanımı, yüksek tansiyon varlığı, kolestrol ve diğer lipitlerin yüksek olması kalp ve damar hastalığı riskini arttıran faktörlerdir" diye konuştu.