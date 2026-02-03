Kameralar incelendi: 1,7 milyon liralık ziynet hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı
ayseri'de polis ekiplerince bir ikamette meydana gelen ziynet eşya hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışma neticesinde Y.A. (19) ve A.T. (20) gözaltına alındı. Ele geçirilen toplamda 1 milyon 700 bin lira değerindeki suça konu ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince Melikgazi/Demokrasi mahallesinde bir ikamette meydana gelen ziynet eşyaların çalınması olayı ile ilgili yapılan çalışmalar ve kamera izlemeleri sonucunda şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Y.A. (19) ve A.T. (20) saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Ele geçirilen toplamda 1 milyon 700 bin lira değerindeki suça konu ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.