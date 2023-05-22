Kamil Akçadırcı'ya Kayseri OSB'de yeni görev

Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü kadrosuna önemli bir isim dahil oldu. Sanayi ve Teknoloji Kayseri İl Müdürü olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan Kamil Akçadırcı, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde göreve başladı.

PAYLAŞ
  • 22.05.2023 14:12
  • Güncelleme: 22.05.2023 17:50
  • 108
Kamil Akçadırcı'ya Kayseri OSB'de yeni görev
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü kadrosuna önemli bir isim dahil oldu. Sanayi ve Teknoloji Kayseri İl Müdürü olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan Kamil Akçadırcı, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde danışman olarak görev yapacak olan Kamil Akçadırcı, Kayseri’de uzun yıllar sanayi ve ticaret hayatının kamu idaresinde görev yaptı. 22 Mayıs 2023 itibariyle göreve başlayan Akçadırcı, bundan sonraki çalışma hayatında kamuda kazandığı tecrübelerini Kayseri OSB’de sanayicilerin talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak aktarmaya devam edecek.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Serbest Bölge'ye 1 kilometrelik yeni yol yapıldı

Kayseri Serbest Bölge'ye 1 kilometrelik yeni yol yapıldı

Başkan Cabbar'dan Elbistan Develi Konteyner Kent e ziyaret

Başkan Cabbar'dan Elbistan Develi Konteyner Kent e ziyaret

Tomarza Kız Öğrenci Yurdu inşaatı devam ediyor

Tomarza Kız Öğrenci Yurdu inşaatı devam ediyor

Bakan Akar'dan Kayserispor'un Yunan stoperine büyük sürpriz

Bakan Akar'dan Kayserispor'un Yunan stoperine büyük sürpriz

Kamil Akçadırcı'ya Kayseri OSB'de yeni görev

Kamil Akçadırcı'ya Kayseri OSB'de yeni görev

Kılıçdaroğlu, Kayseri'de havlu mu attı?

Kılıçdaroğlu, Kayseri'de havlu mu attı?

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzine 77 kuruşluk zam

Benzine 77 kuruşluk zam

Freni tutmayan kamyonet mezarlığa uçtu

Freni tutmayan kamyonet mezarlığa uçtu

DAHA FAZLA
11 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

11 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Operasyonla 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonla 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sinan Oğan kimi destekleyeceklerini nihayet açıkladı

Sinan Oğan kimi destekleyeceklerini nihayet açıkladı

Güven timleri, 1 haftada aranan 11 kişiyi yakaladı

Güven timleri, 1 haftada aranan 11 kişiyi yakaladı

Kayseri'de 'Türk Mutfağı' şöleni

Kayseri'de 'Türk Mutfağı' şöleni