Kamp ateşi kötü söndü

Kayseri'nin Talas ilçesinde kamp kurdukları vadide ayağı taşa takılarak burkulan ve yürümeyen şahsı ekipler 2 saatlik çalışma sonucu kurtardı. Yaklaşık dik yamaçlardan 80 metre aşağıya inen ekipler, kurtardıkları şahsı sedyeyle taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti.

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  • 10.12.2022 15:33
  • Güncelleme: 10.12.2022 16:03
Kamp ateşi kötü söndü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde kamp kurdukları vadide ayağı taşa takılarak burkulan ve yürümeyen şahsı ekipler 2 saatlik çalışma sonucu kurtardı. Yaklaşık dik yamaçlardan 80 metre aşağıya inen ekipler, kurtardıkları şahsı sedyeyle taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Dün akşam saatlerinde ilçede bulunan Derevenk Vadisine 3 arkadaşı ile beraber kamp kurmaya giden İsmail B.’nin iniş sırasında ayağı burkuldu. Sabah saatlerinde burkulan ayağının şiştiğini gören İsmail B., çıkamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 80 metre derinliğindeki vadiye inen ekipler, şahsa ulaştı. Burada İsmail B.’yi sedyeye alan ekipler, yürüyerek yukarı çıkardı. İsmail B., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşadıkları olayı anlatan İsmail B.’nin arkadaşı, "4 kişi buraya kamp yapmaya geldik. Aşağı indiğimiz sırada ayağı taşa takıldı ve burkuldu. Aşağı indiğimizde şişmişti. Bizde gece çıkamadık ve dayanır diye sabahı bekledik. Sabah toplandığımızda direk ekipleri aradık. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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