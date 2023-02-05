Kampanyası tamamlanan Hasan Çınar için balon uçuruldu

Kayseri’de Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası olan Hasan Çınar’ın yurtdışında Zolgensma gen tedavisi olması için ailesi Valilik izniyle kampanya başlattı. 28 ay süren kampanyada toplanması gereken 1 milyon 850 bin dolar toplandı. Mutlu sona ulaşılan kampanyada Hasan Çınar’ın yurtdışına Çarşamba günü Dubai’ye gitmesi ve güzel haberlerle dönmesi bekleniyor. Kampanyanın tamamlanmasının sevincini yaşayan Hasan Çınar’ın ailesi ve gönüllüleri ise Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak balon uçurdu.

Kampanyaya destek olan herkese teşekkür eden Hasan Çınar’ın annesi Elmas Süyüm, “Bir yanımız çok mutlu, bir yanımız çok buruk. 28 ay süren kampanyayı çok şükür olumlu bitirdik. Evladımız çok şükür sağlığına kavuşacak. Çarşamba günü inşallah Dubai’de olacak ve tedavisine ulaşabilecek. Bir yanımız dediğimiz gibi buruk çünkü karşı taraftaki stantta Melih Eymen’in standı var onlarında kampanyasının tamamlanıp onunda bir an önce Dubai’ye gelmesini istiyoruz. En kısa zamanda o yavrumuzun da elini kimse bırakmasın. Bize destek olan emek veren gönül veren kişilerden aynı destekleri diğer yavrumuz Melih Eymen içinde işitiyoruz. Bugüne adar yanımızda olan bize destek veren, sesimizi duyuran herkese, Kayserimizin büyüklerine, valimize, belediye başkanlarımıza ve ilçe başkanlarımıza teşekkür ederiz, hepsinin çok emeği var. Valimiz Gökmen Çiçek elimizden tutmasaydı belki bugün bu mutluluğu yaşamıyorduk. Binlerce insanın emeği ile biz bugünlere geldik. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

En yakın zamanda Melih Eymen’in de kampanyasının tamamlanması temennisinde bulunan baba Sefa Süyüm, “Mutuyuz. Ama Kayseri’de bir çocuğumuz daha var. Kampanyası şu anda yüzde 67’lerde. İnşallah en kısa zamanda Kayseri olarak onu da Dubai’de bekliyoruz. Biz gitmeden onunki de inşallah bitmiş olur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Uzun bir mücadele verdik. Valimizin bize çok büyük destekleri oldu kendisinden Allah razı olsun. Belediye başkanlarımızda aynı şekilde. Herkese çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

‘SMA DEĞİL HASAN ÇINAR KAZANDI’

Kayseri’de yaşayan Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası olan Melih Eymen’in annesi Fatma Ceylan ise, “Biz bugün çok mutluyuz. Hasan kuzumuz ilacına kavuştu. İnşallah hayırla gidip, ilacını almış, şifasını bulmuş şekilde hayırla dönsün inşallah. Bütün gönüllü ekibine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kaç aydır mücadele ediyorlar. Aynı mücadeleyi bizde veriyoruz. Biz çok mutuyuz SMA değil Hasan Çınar kazandı. İnşallah Melih Eymen’in turuncu balonlarınızda burada hep birlikte uçururuz” diye konuştu.

SMA Gönüllüsü Zeynep Aktaş da şunları ifade etti: “Ben Hasan Çınar’ın gönüllü ablasıydım şimdi de Melih Eymen’in ablasıyım. İnanılmaz bir duygu çünkü canından kanından olmayan bir evlada can oluyorsunuz. Çıkarsız, sadece sevgi için bir şeyler yapıyorsunuz. Birçok güzel insanla bir araya gelip böyle güzel bir paylaşımda buluşuyorsunuz. Bugün yaşadığımız etkinliği herkesin tatmasını istiyoruz. Hasan Çınar’a emeği dokunan herkese teşekkür ediyoruz ama daha bizim, şehrimizin sınavı bitmedi, sırada Melih Eymen evladımız var. 1,5 milyon şehiriz biz kişi başı 20 lira verildiği zaman Melih Eymen’in de kampanyası bitiyor. Burada bir annenin yüzünü güldürdük ama burada bekleyen bir annemiz daha var. Onunda yüzünü en kısa zamanda güldürmek bizim elimizde. 3 aylara girdik, herkes sadakasını veriyor, fitre ve zekatlar bu yavrulara geçiyor diyanetten de sorabilirler. O yüzden tüm destekleriniz Melih Eymen’e bekliyoruz. Bugün gökyüzünü yeşile boyadık en kısa zamanda da turuncuya boyamak istiyoruz. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Aileler ve bebekler değişiyor ama bizim görevimiz bitmiyor. İnşallah ülkemize ilaç geldiği zaman bizim görevimizde biter.”

Kutlamanın ardından Hasan Çınar’ın ailesi ve SMA gönüllüleri hep birlikte yeşil balon uçurdu. Daha sonra hep birlikte SMA Hastası Melih Eymen’in standını ziyaret ederek bağışta bulundular.