Kampanyası tamamlanan Melih Eymen için balon uçuruldu

Bir tür kas hastalığı olan Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Melih Eymen’in yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Yurtdışında Zolgensma gen tedavisi olması için ailesi Valilik izniyle kampanya başlatmıştı. Yaklaşık 12 ay süren kampanyada toplanması gereken 1 milyon 850 bin dolar, gazeteciler ve yerel yöneticilerin de katkısıyla toplandı. Kampanyanın tamamlanmasının sevincini yaşayan Melih Eymen’in ailesi ve gönüllüleri ise Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak balon uçurdu.

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer de Melih Eymen’in mutluluğunu paylaşarak, “Zorlu bir süreçti. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ailenin dramlarına ben tanık oldum ama bugün mutlu bir gün. Kampanya tamamlandı ve balonları uçurarak Melih Eymen’i sağlık yolculuğuna uğurluyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde aramıza dönecek. Bu süreçte fedakârlık yapan aileye ve tüm katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Darısı bundan sonraki SMA hastası çocuklarımız için” ifadelerini kullandı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da gözyaşlarına engel olamadı. Altun, “Bugün çok mutlu bir gün. Ramazan ayının da ilk 10 gününe yaklaştık ve gerçekten bayramı erken kutladık. Herkesten Allah razı olsun. Çocuğumuzu inşallah sağlığına kavuşturacağız. Kayseri halkı, Bünyan halkı ellerinden geleni yaptı, toplanamayacak denilen bir parayı topladılar. Rabbim bu güzel çocuğumuzun nikahını kıymayı nasip eder inşallah” şeklinde konuştu.

Yardım kampanyasının ilerlemesi noktasında öncülük eden Gazeteci Kürşat Açıkgöz de, “Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Melih Eymen şanslı bir çocuk, manevi heyecan dolu bir çocuk ve bu da bize yansıdı. Hamdolsun önce Hasan Çınar’ı gönderdik şimdi de Melih Eymen’i yollayacağız. Bu bir vesileydi ve maddi sebebine sarıldık inşallah bundan sonra da manevi sebebine sarılırız” ifadelerini kullandı.

Melih Eymen’in babası Osman Ceylan ise, “Çok güzel bir duygu ve çok mutluyuz. Bayram bize önceden geldi. Rabbim tüm SMA hastası çocuklarımıza yardım etsin” dedi.

Melih Eymen’in annesi Fatma Ceylan da, “Stantlar olması gerekiyormuş ki bu günü yaşayalım. Çok şükür kampanya bitti. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Oğlumuz şifasını aldığında asıl göz aydınlığımız o zaman olacak, bunun için de dua edeceğiz.

Dubai’ye tedavi olmak üzere gidecek olan minik Melih Eymen de şunları söyledi: “Allah herkesten razı olsun, çok mutluyum. Yüzde 100 olduk, Dubai’ye gideceğim herkese teşekkür ediyorum.”