Kamu Binalarının Etrafında 'Yeşil Dönüşüm'

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü çevre ve peyzaj yatırımlarına bir yenisini ekleyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası çevresinde kapsamlı bir çevre düzenleme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında bölgede ağaç budama işlemleri tamamlanırken, 70 adet ağaç için dikim alanları hazırlanıyor. Ayrıca sahada 10 kamyon dolgu toprağı serilerek tesviye işlemleri gerçekleştiriliyor ve hazırlanan alanlarda ağaç dikimine geçiliyor.

Kent estetiğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentsel tasarım, peyzaj uygulamaları, çiçeklendirme ve bitkisel bakım faaliyetleri ile şehrin görsel dokusunu daha da zenginleştiriyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar; mevcut parkların bakım ve onarımının yanı sıra yeni parkların yapımını ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik çevre düzenlemelerini de kapsıyor. Bu doğrultuda İl Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası çevresi kısa süre içinde hizmete hazır hale getirilecek.

Şehrin ana arterlerinde de peyzaj çalışmaları hızla devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, 29 Ekim Katlı Kavşağı ve Tren Garı çevresinde doğal taş uygulamaları ve mevsimlik çiçek tasarımları sürdürülürken, kavşaklar, refüjler ve yeni yol güzergâhlarında mevsime uygun farklı peyzaj dokuları oluşturuluyor.

Büyükşehir Belediyesi, sonbahar dönemi peyzaj çalışmalarıyla Kayseri’ye daha estetik ve düzenli bir kent görünümü kazandırmayı amaçlıyor. Çalışmalarla birlikte şehir genelinde daha yeşil, daha modern ve daha yaşanabilir bir çevre hedeflenirken, kamu kurum ve kuruluşlarına sağlanan desteklerle vatandaşların daha sağlıklı ve nitelikli yaşam alanlarına kavuşması sağlanıyor.