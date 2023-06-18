Kamu kurum ve kuruluşlarının satın alma birimleri ile istişare toplantısı gerçekleştirildi

Sivas'ta Kamu Kurum ve Kuruluşların satın alma birimleri ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • 18.06.2023 11:42
  • Güncelleme: 18.06.2023 11:42
  • 44
Kamu kurum ve kuruluşlarının satın alma birimleri ile istişare toplantısı gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta Kamu Kurum ve Kuruluşların satın alma birimleri ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri bir araya geldi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Üyesi Reha Kars’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen istişare toplantısına, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Kurumların satın alma temsilcileri ve STSO üyeleri katıldı.

“Mensuplarımızı, kurumların satın alma birimleriyle bir araya getirdik

Açılış konuşmasını yapan STSO Yönetim Kurulu Üyesi Barış Çiftçi, “Mensuplarımızdan gelen istekler doğrultusunda, alım satımlarla ilgili yaşanan problemleri her iki tarafında görüşlerini alarak birlikte çözmeyi hedefliyoruz” dedi.

Meslek Komiteleri adına konuşma yapan STSO Meclis Üyesi Babür Şardaş ise kurumlar özelinde şikâyetin olmadığını belirterek, STSO üyelerinin satın almalarla ilgili yaşadığı genel problemleri kamu kurum ve kuruluşlarının satın alma birimlerine iletti.

Özdemir, “Sivas Esnafına Öncelik Göstermelerini Diliyoruz”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir yapmış olduğu konuşmada, “Mensuplarımızdan ve üyelerimizden bu konuyla alakalı olarak teklif gelince karşılıklı konuşarak ve istişare ederek sorunları çözebileceğimizi düşündük ve sizleri davet ettik. Bu bir istişare toplantısı, sizlerle ancak dilek ve temennilerimizi paylaşabiliriz. Kurumlarımızın satın alma birimlerinden, özellikle doğrudan alımlarda Sivas’a öncelik göstermelerini diliyoruz. Sivas’ımızdan, Sivaslı sanayicimizden, tüccarımızdan ve esnafımızdan alışveriş yapmalarını temenni ediyoruz” dedi.

İstişare toplantısının sonunda, satın alma birim temsilcilerinin kendilerini mağdur etmeyecek şekilde Sivas esnafının yanında olduğu, esnafların kendilerini ve sektörlerini tanıtmak amacıyla kurum ziyaretleri yapmaları gerektiği sonucu ortaya çıktı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Talas'ta Babalar Günü uçurtma şenliğiyle kutlandı

Talas’ta Babalar Günü uçurtma şenliğiyle kutlandı

Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

Elektrikleriniz kesilse bile eviniz güvende

Elektrikleriniz kesilse bile eviniz güvende

Baba-kız aynı amaç için AYT'ye girdi

Baba-kız aynı amaç için AYT’ye girdi

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

6
Erciyes'in güzellikleri bu sergide

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hedef Erciyes Dergisi'nin 3. sayısı çıktı

Hedef Erciyes Dergisi'nin 3. sayısı çıktı

Ekonomi ve Finans Buluşmaları'nın 2'ncisi Kayseri'de düzenlenecek

Ekonomi ve Finans Buluşmaları'nın 2'ncisi Kayseri'de düzenlenecek

DAHA FAZLA
Büyükşehir'den kırsala 72,5 milyon TL'lik yatırım

Büyükşehir'den kırsala 72,5 milyon TL'lik yatırım

Akar Ve Büyükkılıç'tan ilçelere 'teşekkür' ziyareti

Akar Ve Büyükkılıç'tan ilçelere 'teşekkür' ziyareti

Fetö'nün deşifre edilen arşivi Kayseri'ye nasıl etki edecek?

Fetö'nün deşifre edilen arşivi Kayseri'ye nasıl etki edecek?

Milletvekilleri Akar ve Cıngı'dan Kayseri OSB'ye nezaket ziyareti

Milletvekilleri Akar ve Cıngı'dan Kayseri OSB'ye nezaket ziyareti

Nişanlıya süslü koç geleneği

Nişanlıya süslü koç geleneği