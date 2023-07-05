Kamu mühendisleri Ankara'da bir araya geliyor: Taleplerimize kulak verin!

 Kamu Mühendisleri Platformu'nun çağrısıyla 8 Temmuz'da Ankara'daki Anıtpark'ta bir araya gelecek olan kamudaki mühendis, mimar ve şehir plancıları, özlük haklarının iyileştirilmesi talebini bir kez daha dile getirecek.

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  • 05.07.2023 19:25
  • Güncelleme: 05.07.2023 19:25
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Kamu mühendisleri Ankara'da bir araya geliyor: Taleplerimize kulak verin!

Kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik mücadelesi devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yetkililere çağrıda bulunan kamu mühendis, mimar ve şehir plancıları, yeniden Ankara'da bir araya geliyor.
Kamu Mühendisleri Platformu'nun çağrısıyla 8 Temmuz Cumartesi günü saat 13.30’da Ankara'daki Anıtpark’ta toplanacak olan kamu mühendis, mimar ve şehir plancıları, basın açıklaması yaparak taleplerini bir kez daha dile getirecek.
TALEPLERİ NE?
Kamu mühendis, mimar ve şehir plancıları talepleri ise şöyle: “Kamuda çalışan tüm mühendisler için “Teknik Sorumluluk Tazminatı” adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kaleminin oluşturulması. Kamu Mühendisi gelirinin; yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan ve kamuda mühendise denk kabul edilen mesleklerin gelir seviyesine çıkarılması. ‘Mühendislik Meslek Kanunu’ çıkartılarak mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesi. Tüm kazanımların emekliliğe de yansıtılması ve emekli mühendisler içinde ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir.”

SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORLAR!

Kamu mühendis, mimar ve şehir plancıları; aylardır sosyal medyada düzenlendikleri kampanyalarla da taleplerine dikkat çekerek, seslerini duyurmaya çalışıyor.
Ankara’da yapılacak olan basın açıklamasına Kayseri'den de çok sayıda katılım olması bekleniyor.

1ha

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