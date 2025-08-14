Kamu Sen İl Temsilcisi Sıdar: “Kamu İşvereni, gerçekçi bir artış önerisi sunmak zorundadır”

Kamu İşveren tarafından adil ve hakkaniyetli bir teklifte bulunulması için Türkiye Kamu Sen tarafından Türkiye genelinde eşzamanlı olarak basın açıklaması düzenlendi. Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açıklamada konuşan Kayseri Kamu Sen İl Temsilcisi Ramazan Sıdar “Bugün gelinen noktada ülkemiz nüfusunun yaklaşık 3’te 1’inin 2026 ve 2027 yıllarındaki ekonomik geleceğinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyetinin 2026 için öngördüğü yüzde 10+6; 2027 yılı için yüzde 4+4 zam teklifinin kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Biz, el yordamıyla getirilen teklifler istemiyoruz. Bizim bütün tekliflerimizin bir alt yapısı, bir gerekçesi var. Kamu İşverenin tek gerekçesi, enflasyon hedefi. Bu yıl enflasyon hedefinin bile altında zam yapıldı. Keyfe keder bir teklifle geliniyor. Milyonlarca vatandaşımızın geleceği, enflasyon hedefine indirgenemeyecek kadar önemlidir. Bu teklifin piyasa gerçekleriyle uzaktan yakından bağdaşır tarafı yoktur; dolayısıyla biz de bu teklifi asla kabul etmiyoruz. Bu teklif bizleri masadan uzaklaştırıyor, alanlara itiyor. Yıllardır hedef enflasyona göre verilen zamlar, memur maaşlarını eritti, alım gücümüzü bitirdi. Hayali hedefler üzerinden maaş belirlemek, milyonlarca memuru ve emekliyi göz göre göre yoksulluğa mahkum etmektir. Aile Yılı diyoruz, aileye dönük bir öneri yok. Reel artış diyoruz, refah payına ilişkin bir adım yok. Geçmiş kayıplarımızın telafisini istiyoruz, teklif yok. 3 bin 600 ek gösterge sözünü hatırlatıyoruz, çözüm yok. Vergide adalet istiyoruz, yük hafiflemiyor. Emekli maaşlarını düzenleyin diyoruz, karşılık yok. Bayram ikramiyesi istiyoruz, duyan yok. Yardımcı hizmetlilerin sorunu çözülsün diyoruz, gören yok. Bu nedenle Kamu İşvereni, teklifini gözden geçirmek ve gerçekçi bir artış önerisi sunmak zorundadır. Kamu İşveren tarafına açık çağrımızdır: Gerçekleşen enflasyonu, büyüme oranlarını, refah payını, harcama kalemlerindeki artışları ve geçmiş dönem kayıplarını telafi edecek yeni ve gerçekçi bir teklif getirin” ifadelerini kullandı.

Adaletli maaş artışı talebinde bulunduklarını belirten Sıdar: “Bunun yanı sıra, kira yardımı, eş ve çocuk parası, ısınma ve ulaşım yardımı, yemek ücreti gibi sosyal haklara dair de somut adımlar atılmalıdır. Aile yılının gereği olarak aileyi destekleyici tedbirler alınmalıdır. Devletimizin 21. Yüzyıla ilişkin hedefine uygun bir kamu çalışanı için şimdiden kollar sıvanmalıdır. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak, pazarlık yapmaya zaman kalacak şekilde bir an önce yeni ve kabul edilebilir bir teklifin gelmesi için açık çağrıda bulunuyoruz. Bütün bu unsurların yanında hizmet kollarına ilişkin olarak diğer hususların da sorunları kalıcı bir çözüme kavuşturacak biçimde ele alınması zorunludur. Biz, adaletli bir maaş artışı talep ediyoruz. Biz, hakkaniyetli bir teklif istiyoruz. Hakkımız olmayanı değil alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bu masadan sonuç alma konusunda da ısrarcıyız. Maaşlar, hayali tahminlere göre değil, marketteki, pazardaki gerçek fiyatlara göre belirlenmelidir. Bize masa başı rakam değil, milletin yaşadığı hayatın karşılığı olan rakam gerekiyor. Biz buradayız, sonuna kadar kazanımlarımızı yükseltmek için mücadele edeceğiz. Yetkilileri gerçeğe çağırıyor; insaflı olmaya davet ediyoruz. Bu mağduriyete bir son verin diyor, yapılan bu teklifi reddediyoruz. Başkanlar Kurulumuzun aldığı kararlar doğrultusunda eylemlilik sürecini başlatmış bulunuyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak bugün başlattığımız eylemlerimizi, yükselterek devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.