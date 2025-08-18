Kamu Sen İl Temsilcisi Sıdar: “Maaşlar hayali tahminlere göre değil, yaşadığımız gerçeğe göre belirlenmelidir”

Kamu İşveren tarafından adil ve hakkaniyetli bir teklifte bulunulması için Türkiye Kamu Sen tarafından Türkiye genelinde eşzamanlı olarak basın açıklaması düzenlendi. Kayseri Defterdarlığı önünde düzenlenen açıklamada konuşan Kayseri Kamu Sen İl Temsilcisi Ramazan Sıdar, “Bugün burada yalnızca kendi geleceğimiz için değil, 4 milyon kamu çalışanı, 2,5 milyon emekli ve aileleriyle birlikte 25 milyon insanımızın onurlu bir yaşam mücadelesi için toplandık. Bizler, emeğin, alın terinin ve kamu hizmetinin temsilcileriyiz. Hak aramak için buradayız, hakkımızı almak için buradayız, adalet için buradayız. 2026 yılı için taban aylığa bin TL, ek olarak yüzde 10+6, 2027 yılı için yüzde 4+4. Bu nedenle biz de bu teklife hayır diyoruz. Bu teklif ne memurun ne emeklinin sofrasına çare olur ne de yarasına merhem. Bu teklif, milyonların alın terini yok sayan bir tekliftir. O yüzden biz bu teklifi reddettik, bugün de meydanlarda yüksek sesle reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞLARI, BUGÜN İNSANCA YAŞAMAYA YETMİYOR’

İlave ek ödemenin, emekli maaşlarına yansıtılması talebinde bulunduklarını belirten Sıdar, “Ekonomik gerçekler ortada. Akaryakıta gelen zamlar, vergilerdeki ve artışlar. Markette, pazarda uçan fiyatlar, zorunlu tüketim mallarındaki fahiş artışlar. Hepsi açıklanan enflasyonun çok üzerinde. Maaş ile kira yarışılamaz hale geldi. Bir gerçeğin altını özellikle çiziyoruz: Memur ve emekli maaşları bugün insanca yaşamaya yetmiyor. Maaşlar, her ay eriyor. İlave ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılmazsa, bu mağduriyet önümüzdeki iki yıl daha da derinleşecek. Yoksulluk, hem çalışanın hem de emeklinin kaçınılmaz kaderi haline geldi. Kamuda aynı işi yapan, benzer eğitim düzeyine sahip ama farklı statüdeki çalışanlar arasında uçurumlar var. Biz; yangınlarla savaşan, hayatını tehlikeye atan ormancımızın, kamu hizmetlerini yürüten büro personelimizin, sağlığımızı korumak için gece gündüz fedakarca çalışan sağlık personelimizin, geleceğimizi şekillendiren, yarınlarımızı inşa eden eğitim neferlerimizin kaygısız, huzurlu, güvenli bir çalışma hayatına kavuşmasını istiyoruz. Türk ve Türkiye Yüzyılı misyonuna yakışan bir kamu düzeni istiyoruz. Bu yüzden 2026 yılı için yüzde 88,6, 2027 yılı için yüzde 45,2 oranında zam talebimizle masaya oturduk. Bügün ülke genelinde iş bırakma eylemindeyiz. Hizmet üretmiyor, üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

Sosyal haklarda somut adımlar beklediklerini ifade eden Sıdar, şöyle konuştu: “Kamu işvereni, gerçekleşen enflasyonu, büyüme oranlarını, refah payını, artan yaşam maliyetlerini ve geçmiş kayıplarımızı dikkate alarak yeni, gerçekçi ve kabul edilebilir bir teklif getirmelidir. Bunu yapmazsanız, önümüzdeki iki yılda memur ve emekliler geçinme acziyetine düşecek, ülkemizin en nitelikli insan gücü çaresizlik içinde bırakılacaktır. Kira yardımı, eş çocuk yardımı, ısınma, ulaşım ve yemek ücreti gibi sosyal haklarda somut adımlar bekliyoruz. Maaşlar, hayali tahminlere göre değil; markette, pazarda, kirada yaşadığımız gerçeğe göre belirlenmelidir. Bize masa başı rakam değil, alın terimizin karşılığı olan rakam gerekiyor. Biz buradayız, hakkımızı almakta kararlıyız. Mücadelemiz memurun ortak mücadelesidir, kazandığımız her hak hepimizin ortak zaferi olacaktır.”