Sosyal medya ve siyasi tartışmalarda, yasaya dair eleştirilerin çarpıcı bir şekilde dile getirildiği görülüyor. İstanbul Sözleşmesi örneğinde olduğu gibi, bu yasanın da yeterince üzerinde çalışılmamış olması ve “dışarıdan sipariş edildiği” izleniminin doğması, halkın güvenini sarsıyor.

Kamuoyunun bu tasarıya ilişkin duyduğu kaygı, toplumda potansiyel bir kargaşaya ve spekülatif harekete yol açabilecek bir durum yaratma riski taşımaktadır. Özellikle küresel ölçekte karbon kirliliği yaratan uygulamaları kabul etmek, ülkemizin temiz çevre geçmişine ve gelecek nesillerimize büyük bir yük getirecektir. Emperyalist ve kapitalist devletlerin uygulamalarına benzer yöntemlerin ülkemize dayatılması, halk tarafından kabul görmemektedir.

Kamu adına görev üstlenenlerin, bu görevlerini vicdan ve memleket sevgisi ile yerine getirmeleri, toplumsal yararı gözetmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, İklim Değişikliği Yasası ile ilgili olarak yetkililerin kamuoyunu ikna edici bir şekilde bilgilendirmesi önem arzetmektedir.

Seçmenler, bu yasa tasarısının içeriği ve toplumsal etkileri hakkında aydınlatılmayı bekliyor. Ayrıca, kamuoyunda dile getirilen endişelerin giderilmesi ve açık bir iletişim ile doğru bilgilendirmelerin yapılması gerektiği vurgulanıyor. Gerekli olduğunda katkı sağlamaya da hazır olduklarının altı çiziliyor.

Sonuç olarak, kamuoyundaki bu kaygıların dikkate alınması, yasa ile ilgili süreçlerin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve halkın endişelerine uygun çözümler üretilmesi bekleniyor.