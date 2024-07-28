Kamyon ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Kayseri - Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi 1 kişi yaralandı.

Kamyon ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Kaza saat 15.00 sıralarında Kayseri - Malatya karayolu Akmescit Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.K. idaresindeki otomobil anayola çıkan G.P. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan N.G. ve N.K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü A.K. ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı benzin istasyonu kamerasında saniye saniye kaydedildi.

1ha

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