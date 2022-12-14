Kamyonetleri çalıp parçalayan zanlı 800 saatlik güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

Kayseri'de çaldıkları kamyonetleri parçalayan 2 kişi, polis ekiplerinin 800 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izlemesinin ardından tespit edildi. Şahıslardan 1'i düzenlenen operasyonla yakalanırken, parçalanmadan bulunan kamyonet sahibine teslim edildi.

PAYLAŞ
  • 14.12.2022 14:03
  • Güncelleme: 14.12.2022 14:42
Kamyonetleri çalıp parçalayan zanlı 800 saatlik güvenlik kamerası incelenerek yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de çaldıkları kamyonetleri parçalayan 2 kişi, polis ekiplerinin 800 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izlemesinin ardından tespit edildi. Şahıslardan 1’i düzenlenen operasyonla yakalanırken, parçalanmadan bulunan kamyonet sahibine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki oto hırsızlıklarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekipler, Melikgazi ilçesine bağlı Gülük ve 30 Ağustos mahallelerinde iki adet aynı marka kamyonetin çalınarak parçalandığını, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye ve Ziya Gökalp mahallelerinde de yine diğer araçlarla aynı marka ve model araçların çalınarak, araçlardan bir tanesinin plakasının değiştirilip hırsızlık olaylarında kullanıldığını tespit etti. Şahısların kimliklerini tespit etmek üzere harekete geçen polis ekipleri, araçların çalındığı yerden itibaren 800 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İnceleme sonucunda hırsızlık olaylarını E.K. ve E.G.’nin yaptığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden E.K. kıskıvrak yakalanırken, yapılan aramalarda çalınan kamyonetin parçaları ile parçalanmak için bekletilen bir kamyonet ele geçirildi. Kamyonet sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan E.K. emniyete götürüldü. Firari olan E.G.’yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kamyonetin parçalarını tartarken kameraya yansıdılar

Öte yandan, şüphelilerin parçaladıkları kamyonetin parçalarını tartarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç Medrese esnafını ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç Medrese esnafını ziyaret etti

Kayseri OSB Meslek Yüksekokulu Kurulma çalışmaları hızlandı

Kayseri OSB Meslek Yüksekokulu Kurulma çalışmaları hızlandı

Kayseri'nin ilk 'Baby Shark' etkinliğine büyük ilgi

Kayseri'nin ilk 'Baby Shark' etkinliğine büyük ilgi

Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Kayserispor 3. hazırlık maçını da kazandı

Kayserispor 3. hazırlık maçını da kazandı

Kayserispor, 2 futbolcu ile sözleşme uzatacak

Kayserispor, 2 futbolcu ile sözleşme uzatacak

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

3
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

4
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

5
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

6
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kamyonetleri çalıp parçalayan zanlı 800 saatlik güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

Kamyonetleri çalıp parçalayan zanlı 800 saatlik güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

İş vaadiyle engelli genci dolandırdılar

İş vaadiyle engelli genci dolandırdılar

DAHA FAZLA
Büyükşehir ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında 'gençlik' için işbirliği protokolü

Büyükşehir ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında 'gençlik' için işbirliği protokolü

Kırmızı ışıkta geçti, zincirleme kazaya sebep oldu: 5 yaralı

Kırmızı ışıkta geçti, zincirleme kazaya sebep oldu: 5 yaralı

Yüksek kâr vaadiyle vatandaşları dolandıran 4 kişi adliyede

Yüksek kâr vaadiyle vatandaşları dolandıran 4 kişi adliyede

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar 17 Aralık'ta Hacılar'da

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar 17 Aralık'ta Hacılar'da

Şenol Öğretmen'den ikinci kişisel resim sergisi

Şenol Öğretmen’den ikinci kişisel resim sergisi