Kamyonetleri çalıp parçalayan zanlı 800 saatlik güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

Kayseri’de çaldıkları kamyonetleri parçalayan 2 kişi, polis ekiplerinin 800 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izlemesinin ardından tespit edildi. Şahıslardan 1’i düzenlenen operasyonla yakalanırken, parçalanmadan bulunan kamyonet sahibine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki oto hırsızlıklarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekipler, Melikgazi ilçesine bağlı Gülük ve 30 Ağustos mahallelerinde iki adet aynı marka kamyonetin çalınarak parçalandığını, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye ve Ziya Gökalp mahallelerinde de yine diğer araçlarla aynı marka ve model araçların çalınarak, araçlardan bir tanesinin plakasının değiştirilip hırsızlık olaylarında kullanıldığını tespit etti. Şahısların kimliklerini tespit etmek üzere harekete geçen polis ekipleri, araçların çalındığı yerden itibaren 800 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İnceleme sonucunda hırsızlık olaylarını E.K. ve E.G.’nin yaptığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden E.K. kıskıvrak yakalanırken, yapılan aramalarda çalınan kamyonetin parçaları ile parçalanmak için bekletilen bir kamyonet ele geçirildi. Kamyonet sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan E.K. emniyete götürüldü. Firari olan E.G.’yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kamyonetin parçalarını tartarken kameraya yansıdılar

Öte yandan, şüphelilerin parçaladıkları kamyonetin parçalarını tartarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.