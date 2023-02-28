“Kan, acil değil sürekli ihtiyaçtır”

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar kan merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Kayseri’de de Türk Kızılayı farklı bağış merkezlerinde kan topladı. Türk Kızılayı Kayseri Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Savaş Koç, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğuna vurgulayarak vatandaşları belli periyotlarda düzenli bağışçı olmaya davet etti.

Kanın da belli bir ömrünün olduğunu anlatan Koç, “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; Aldığımız kanların hepsinin belli ömürleri vardır. Alınan kan uygun koşullarda saklanır ama ömrü dolmadan hastaneye ya da hastaya gönderilmek zorundadır. Dolayısıyla kan bağışında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bunun düzenli olarak devam etmesidir. Aynı gün içerisinde çok yoğun alınan kanın aslında geri planda baktığınız zaman çok doğru olmadığını görüyoruz. Laboratuvar kapasitesinin de göz önüne alınarak gün ve şartlara göre uygun miktarda alınması bizim için daha uygun” dedi.

KİMLER KAN BAĞIŞÇISI OLABİLİR?

Türk Kızılayı Kayseri Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Savaş Koç, kan bağışçısı olabilmenin şartlarını da anlattı. Koç, “Öncelikle 18 yaşını doladurmuş olmak gerekiyor. 65 yaşına kadar kan bağışı yapabilir. Bayanlar 3 ayda bir, erkekler 4 ayda bir kan verebilir. Ama özel durumlarda doktorlarımızla görüşerek karar verilebilir” ifadelerini kullandı.