'Kan bağışı bayram dinlemez' dedi: 6 yaşındaki kanser hastasına umut oldu

Eşini kanserden kaybeden 50 yaşındaki ev hanımı Nesrin Işık, Kurban Bayramı'nda 6 yaşındaki bir kanser hastasına umut olmak için Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi'nde granülosit (beyaz kan) bağışında bulundu. "Kan bağışı bayram dinlemez" diyen Işık, herkesi bağışçı olmaya davet etti.

Durumu ağır olan kanser hastalarına uygulanan ve kan verme süreci yaklaşık 3 saati bulabilen Granülosit bağış için 10 bağışçıdan kan alındı. Bağışçılardan biri olan Nesrin Işık: “Eşimi kanserden kaybettim. Kan bağışı bayram dinlemiyor. O yüzden de hastaların kana ihtiyacı olduğu için yardıma geldik. Kurtaracağımız can bir çocuk. 6 yaşında bir çocuk. O yüzden buradayız. 2-3 saat kadar süren bir kan bağışımız olacak. Çocuğumuz 6 yaşında. Adana'dan gelmiş. Burada ailesi yok. Uzun süredir tedavi süreci varmış. Biz de ona yardımcı olmak için bayramda çıktık geldik. İnşallah yardımcı oluruz. Bir de çocuklar yaşlılardan daha önemli benim için. Onların çektiği acı. Büyükler kendilerini dile getirebiliyorlar. Ama çocuklar onu yapamıyorlar. Genç nesle ihtiyacımız var. Onların yetişmesi bizim için önemli. Sağlıklı olması önemli. O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Kan bağışlarına da ondan bağışlarına da hepsine katılsınlar diyorum. Kesinlikle ihmal etmesinler. Bir gün onların da başına gelebilir. Yani bizim başımıza gelmez. Bu hastalık bize gelmez demesinler. Bizler de zamanında öyle düşünüyorduk. Kan vermeyi ihmal etmesinler. İnsanları da kan bağışında bulmaları için yönlendirmeye çalışıyorum. İnşallah faydalı olurlar. Kan olayı çok önemli bizler için. Ben de bir bağışçılardan biriyim. Tek benden değil yani. Birçok insandan alınıyor. Kanlar ayrıştırılıyor ve çocuğa veriliyor. Herkes bir hayata umut olsun. Bayram da olsa insanları Erciyes Üniversitesi kan merkezlerine bekliyoruz” ifadelerini kullandı.