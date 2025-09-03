Kan uyuşmazlığına dikkat!

Kan uyuşmazlığı gebe anne ile bebeği arasındaki Rh uyumsuzluğuna verilen isimdir. Rh uygunsuzluğu, gebelikte yada kan naklinde Rh(-) bir kişinin Rh(+) kan ile teması sonucu oluşan bir alerjik reaksiyondur. Kan uyuşmazlığı Rh ve ABO uyuşmazlığı olarak iki farklı şekilde oluşmaktadır.

KAN UYUŞMAZLIĞI HANGİ DURUMLARDA ORTAYA ÇIKAR?

Kan uyuşmazlığı, annenin kan grubunun Rh(-) olduğu ve babanın kan grubunun Rh(+) olduğu durumlarda eğer bebeğin kan grubu Rh(+) olmuş ise, anne ile bebeğin arasındaki kan bağı nedeniyle bebekten anneye geçen alyuvarlar belli bir oranı geçtiğinde annenin kanında bu duruma karşı antikor oluşur.

KAN UYUŞMAZLIĞI NELERE YOL AÇAR?

Anne karnında oluşan antikor, göbek kordonu yoluyla bebeğe geçer ve bebeğin kanındaki alyuvarları parçalar. Bu bebekte hızlı bir alyuvar yıkımına ve dolayısıyla anne karnındaki bebekte aşırı bir kansızlık ve buna bağlı olarak kalp yetmezliğine ve vücutta su birikmesine yol açar. Doğum sonrasında ise bütün bunların üstüne sarılık eklenir. Hem annede hem de bebekte meydana gelebilecek bu rahatsızlıklar tedavi edilmediği takdirde ciddi rahatsızlıklara ve ölüme neden olabilir.

Ancak tam tersi durum söz konusu olduğunda ise annenin Rh(+), bebeğin ise Rh(-) olduğu durumda antikorların bebeğe zarar verme durumu olmayacak.

KAN UYUŞMAZLIĞI TEDAVİSİ NEDİR?

Kan uyuşmazlığında amaç annenin Rh pozitiflere karşı antikor oluşturmasını engellemeye çalışmaktır. Bu nedenle kan grubu Rh(-) eşi Rh(+) olan gebelere 28. haftada anti-D iğnesi yapılmalıdır. Bu ilaçlara halk arasında uyuşmazlık iğnesi adı verilir. Doğumdan sonra bebeğin kan grubu pozitif ise ilk 72 saat içinde yeniden anti-D yapılmalıdır. Benzer şekilde düşük, dış gebelik, kürtaj gibi durumlarda da müdahaleden hemen sonra anti-D yapılmalıdır. Tanısal amaçlı girişimler olan amniyosentez, kordosentez, CVS gibi işlemleri takiben anti-D yapılması gebeliğin sağlıklı devamı açısından son derece önemlidir. Ve bu şekilde zigot (bebek) iyileşmiş olur.