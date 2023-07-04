Kanala uçan otomobilde can pazarı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kanala uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Ekiplerin yaralı şahsı otomobilden çıkardığı anlarda kameraya yansıdı.

İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, S.M. idaresindeki 38 AHD 470 plakalı aracın lastiği patlayınca, E.A. idaresindeki 38 ER 837 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 ER 837 plakalı otomobil kanala uçarak, yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan sürücü de itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı sürücü E.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kullanılmaz hale gelen otomobilde polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kanaldan çıkarıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.