Kanala uçan otomobilde can pazarı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kanala uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Ekiplerin yaralı şahsı otomobilden çıkardığı anlarda kameraya yansıdı.

PAYLAŞ
  • 04.07.2023 13:04
  • Güncelleme: 04.07.2023 13:48
  • 83
Kanala uçan otomobilde can pazarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kanala uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Ekiplerin yaralı şahsı otomobilden çıkardığı anlarda kameraya yansıdı.

İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, S.M. idaresindeki 38 AHD 470 plakalı aracın lastiği patlayınca, E.A. idaresindeki 38 ER 837 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 ER 837 plakalı otomobil kanala uçarak, yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan sürücü de itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı sürücü E.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kullanılmaz hale gelen otomobilde polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kanaldan çıkarıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bu ne namussuzluk, bu ne vicdansızlık!

Bu ne namussuzluk, bu ne vicdansızlık!

'Sırt ve boyun ağrılarının tedavisinde egzersiz çok önemli'

'Sırt ve boyun ağrılarının tedavisinde egzersiz çok önemli'

Büyükşehir'in KAYMEK Yaz Okulları'nda dolu dolu program

Büyükşehir'in KAYMEK Yaz Okulları'nda dolu dolu program

İlim Yayma Cemiyeti 15. Yaz Okulu Açılış Programı gerçekleşti

İlim Yayma Cemiyeti 15. Yaz Okulu Açılış Programı gerçekleşti

İlim Yayma Cemiyeti 15. Yaz Okulu Açılış Programı gerçekleşti

İlim Yayma Cemiyeti 15. Yaz Okulu Açılış Programı gerçekleşti

Çarşı Melikgazi, Kayseri'ye yeni bir bakış açısı ve renk katacak

Çarşı Melikgazi, Kayseri'ye yeni bir bakış açısı ve renk katacak

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

3
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

4
Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

5
Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

6
KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayserispor, kombine bilet fiyatlarını belirledi

Kayserispor, kombine bilet fiyatlarını belirledi

DAHA FAZLA
Kayseri'de Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı

Kayseri'de Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı

Vali Çiçek, muhtarlarla bir araya geldi

Vali Çiçek, muhtarlarla bir araya geldi

OSB'yi Talas Bulvarı'na bağlayacak ana arterde inceleme

OSB'yi Talas Bulvarı'na bağlayacak ana arterde inceleme

Kanala uçan otomobilde can pazarı

Kanala uçan otomobilde can pazarı

Talas Meclisi 16 maddeyi karara bağladı

Talas Meclisi 16 maddeyi karara bağladı