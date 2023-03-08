Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Hazırlanan aktüel rapor şu şekildedir:

07 Mart 2023 Tarihinde Saraycık-İncesu-Kayseri (38.7098 K 35.2677 D) merkez

üssünde yerel saat ile 14:47’de aletsel büyüklüğü Ml=4.8 (Mws=4.9) olan orta

şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 5 km

civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Kayseri ili ve ilçeleri ile çevre illerde

hissedilmiştir.

Kayseri ili ve ilçeleri 1996 yılında T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel

Müdürlüğü tarafından yayınlanan Deprem Bölgeleri Haritasında III. ve IV. Derece

Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır. 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye

Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeniharita “Türkiye Deprem Tehlike Haritası” tanımı ile 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri (PGA) gösterilmiştir. Türkiye Deprem Tehlike Haritasında Kayseri ili PGA 475(yıl) maksimum ivme değeri 0.2g civarındadır. Bu ise bölgenin deprem tehlikesinin nispeten düşük olduğunu göstermektedir.

İl sınırlarının tamamı İç Anadolu Deformasyon alanı içerisindedir. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi il sınırları içerisinden geçen Deliler Fay Zonu (Sarıoğlan, Bünyan fay parçaları), Erkilet, İncesu, Yeşilhisar, Sarız fay zonları, Erciyes Fayı, batı sınırında TGFZ, güneybatısında Ecemiş Fay Zonu, güneydoğusunda Saimler, Savrun ve Çardak Fayları, doğusunda Malatya Fayı bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana yapıların doğrultuları KD-GB gidişlidir.

Tarihsel dönemde (M.Ö. 1800-M.S. 1900; Soysal ve diğ., 1981) il sınırları içerisinde ve güneydoğu sınırı boyunca şiddet değeri Io=VIII-IX olan depremler meydana gelmiştir.

Aletsel Dönemde (M.S. 1900-2022; büyüklüğü M>4.0 KRDAE Deprem Katalogu) il

sınırları içerisinde meydana gelen önemli depremlerin büyüklükleri M=5.0-5.9 arasındadır. Tabloda da görüleceği gibi büyüklüğü M≥6.0 olan depremler genelde komşu il sınırları içerisinde ( Kırşehir, Yozgat, Niğde, Adana) meydana gelmiş depremlerdir. İl merkezine en yakın deprem 104 km. uzaklıkta olan 1940 Mansuroğlu Sorgun (Yozgat) depremidir.

Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olması depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır.

Not: Kayseri Deprem Tarihi konusunda daha detaylı bilgi için