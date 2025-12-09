Kangal köpeklerini çalan şüpheliler Kayseri'de yakalandı

Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince faili meçhul hırsızlık olayları ile ilgili yapılan ayrıntılı çalışmalar sonucunda; A.K., M.T. ve Y.T. isimli şüphelilerin Kayseri’de bulundukları belirlendi. Şüpheliler yakalanırken, çalınan Kangal çoban köpekleri de Kayseri’de bulundukları farklı adreslerden teslim alınarak Gemerek’e götürüldü ve sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrakları üç mevcutlu şahısla birlikte Adli makamlara sevk edildi.