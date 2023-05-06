KANİDER'de coşkulu buluşma

Kayseri Niğdeliler Derneği (KANİDER) tarafından düzenlenen dayanışma yemeği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bir restoranda verilen yemekte konuşan Kayseri Niğdeliler Derneği (KANİDER) Başkanı Elvan Öztürk, dernek hakkında bilgiler vererek, “Kayseri Niğdeliler Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz tanışma ve kaynaşma yemeğinde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel günde birlik ve beraberliğimizin pekiştirmek, dayanışma duygularını güçlendirmek için bir araya geldik. Derneğimiz 2022’nin Haziran ayında kurulmuş olup, derneğimizin kuruluş amacı Kayseri’de yaşayan Niğdeliler arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek, Niğde’nin tanıtımına katkı sağlamaktır. Derneğimizin amacı, Kayseri’nin Niğde’ye en yakın büyük şehir olmasından dolayı başta sağlık, eğitim ve ticaret için gelen hemşerilerimize yardımcı olmak ve gelecek nesillerimize miras olarak bırakacak güzellikleri korumak ve yaşatmaktır. Derneğimiz yakın zamanda kurulmuş olmasına rağmen 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra hızlı bir şekilde organize olarak depremzede kardeşlerimizin acısını azaltmak için gerek gıda gerekse ısınma malzemelerini ulaştırma konusunda hızla hareket edip kardeşlerimizin yanına koştuk. Ayrıca, Geri Dönüşümcüler Derneğine üye olan bir ekip ile Kayseri Valiliğimizin görevlendirmesi ile vinç ile depremin ilk gününden itibaren kurtarma faaliyetlerine katıldı” ifadelerini kullandı.

Niğdeli Dernekler Federasyonu Başkanı Tuğrul Urhan da, “Duygu yüklü bir videodan sonra çıkmak çok zor oldu. Bazen bana Niğde’nin nesi meşhur?” diye soruyorlar. Sayıyorum, patatesi, soğanı, Niğde gazozu, matbaası, mobilyası ama hepsinden daha üstün bir özelliği meşhur, Niğde’mizin yiğidi. Orta Anadolu’muz Türkiye çapında siyaseten de, ticaretende diğer bölgelere göre çok gerideyiz. Bu da bizim özelliğimiz ama bir şey de öndeyiz, vatanın yiğitliği konusunda. Ne zaman dara düşmüşse vatan, Niğde’den çıkar kahraman” dedi.

“Niğde’nin kahramanlığı, orada yapılan işleri dün de bugün de önemli”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, “Niğde geri kalmış falan değil. Boru var, halısı var, elması var, patatesi var, tarihi var. Şanlı bir tarihi var. Biz Niğdelilerden ve Niğde’den çok memnunuz. İnşallah ilk fırsatta da Niğde’yi ziyaret edeceğiz. Niğde’nin kahramanlığı, orada yapılan işleri dün de bugün de önemli. Biz her zaman olduğu gibi bütün illerimizde şanlı tarihimizle, mert, dürüst, Anadolu insanıyla çalışmalarımızı sıkı sadakatle yaptık, yapacağız ve hem illerimizi hem de ülkemizi olabildiğince güçlü yapmak için gayretimizi sürdüreceğiz. Burada bizim yapmaya çalıştığımız şey güçlü ve büyük Türkiye. Bütün prangalarından kurtulmuş olarak tam bağımsız, kararıyla güçlü ve büyük bir Türkiye’den bahsediyoruz” şeklinde konuştu.

Yemeğe Bakan Akar’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ve çok sayıda Niğdeli katıldı.