KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

Tedavisi yapılmazsa 1 yıl içerisinde ölen, savunma sistemi olmayan çocuklara gen tedavisi Hollanda'dan sonra ilk defa Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) öncülüğünde hayırseverler tarafından yaptırılan KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesinde yapılacak.

PAYLAŞ
  • 06.06.2023 11:29
  • Güncelleme: 06.06.2023 12:15
  • 55
KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tedavisi yapılmazsa 1 yıl içerisinde ölen, savunma sistemi olmayan çocuklara gen tedavisi Hollanda’dan sonra ilk defa Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) öncülüğünde hayırseverler tarafından yaptırılan KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesinde yapılacak.

Kayseri’de hayırseverlerin desteği ile yapılan ve Erciyes Üniversitesine bağışlanan KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesinde bir ilke imza atıldı. Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlu Hekimi, KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, merkezin Türkiye’nin tek yurt dışından akrediteli kemik iliği nakli merkezi olduğunu söyleyerek, “Bu akreditasyon ile bizim buradan yaptığımız nakiller Amerika’da, Almanya’da ve İtalya’da yapılan nakiller ile aynı kabul ediliyor. Aynı değerde görülüyor. Şu anda dünyada yapılan her türlü nakli burada aynı şekilde yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin yürüyen tek gen tedavi projesi"

Karakükcü, “Bizim bundan sonraki hedefimiz bu hastanelerde kartisel tedavileri dediğimiz savunma sisteminin genetik değiştirilerek daha etkin çalışmasına yönelik tedaviler ve gen tedavilerini yapabilmek. İleride bunlar için çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Hollanda’da başlayan, tedavisi yapılmazsa 1 yıl içerisinde ölen savunma sistemi olmayan çocuklara gen tedavisi başlatıldı. Dünyada 2 çocuğa bu gen tedavisi yapıldı ve gayet güzel yaşıyorlar. Biz Hollanda ile görüşmelerimiz sonucunda bu projeye ortak olduk. Bu Türkiye’nin yürüyen tek gen tedavi projesi. İnşallah bu tür hastaların gen tedavilerini KANKA Hastanesinde yapmayı planlıyoruz. Sağlık Bakanlığından onaylarımızı aldık ve her türlü işlemlerimiz bitti. Hollanda Sağlık Bakanlığından son bir onayı aldık ve artık hasta alımına başlayacağız” şeklinde konuştu.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden Terapi Sergisi

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden Terapi Sergisi

Ruhsatsız silah bulunduranlara operasyon: 2 gözaltı

Ruhsatsız silah bulunduranlara operasyon: 2 gözaltı

Özdoğan: 'İlçede yaz çalışmaları hızlandı'

Özdoğan: 'İlçede yaz çalışmaları hızlandı'

KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

Fatih Üzüm: 'Bakan Özhaseki'nin kabinede yer alması bizim için gurur verici'

Fatih Üzüm: 'Bakan Özhaseki'nin kabinede yer alması bizim için gurur verici'

Başkan Büyükkılıç, çocuklara özel 11'inci kütüphaneyi inceledi

Başkan Büyükkılıç, çocuklara özel 11'inci kütüphaneyi inceledi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurbanlık fiyatları iki katına çıkınca, yurt dışı kurban bağışları arttı

Kurbanlık fiyatları iki katına çıkınca, yurt dışı kurban bağışları arttı

Kurbanlık fiyatları yüzde 100 arttı, en düşük kurbanlık 7 bin lira

Kurbanlık fiyatları yüzde 100 arttı, en düşük kurbanlık 7 bin lira

DAHA FAZLA
16 milyon TL'lik 'süper' amatör kompleksi

16 milyon TL'lik 'süper' amatör kompleksi

Başkan Çolakbayrakdar'dan Oruçreis'e aile sağlık merkezi, park ve halı saha

Başkan Çolakbayrakdar'dan Oruçreis'e aile sağlık merkezi, park ve halı saha

Kocasinanlı Muhtarlar: 'Hizmetlerle mahallede eksik kalmadı'

Kocasinanlı Muhtarlar: 'Hizmetlerle mahallede eksik kalmadı'

Talas'ta haziran ayı meclisi

Talas'ta haziran ayı meclisi

Avrupalı bilim insanlarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Avrupalı bilim insanlarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret