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KANKA'da Taekwondo gösterisi: Sporcular çocuklarla bir araya geldi

KAYSO ERVA Spor Kulübü Taekwondo sporcuları, KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Ziyarette miniklere taekwondo gösterileri yapıldı.

KANKA'da Taekwondo gösterisi: Sporcular çocuklarla bir araya geldi

KAYSO ERVA Spor Kulübü Taekwondo sporcuları, KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek taekwondo gösterisi gerçekleştirdi. Gösterinin ardından sporcular, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

Yapılan açıklamada, “Sevgi, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinden birine sahne olan bu anlamlı buluşma, sporun yalnızca başarı değil; aynı zamanda umut, mutluluk ve gönüllere dokunan bir değer olduğunu bir kez daha gösterdi. KAYSO ERVA Spor Kulübü olarak, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın her zaman yanında olmaya, sporun iyileştirici ve birleştirici gücünü toplumun her kesimine ulaştırmaya devam edeceğiz. Bir tebessüme vesile olabilmek, kazanılan en büyük madalyadır” denildi.

Haber Merkezi

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