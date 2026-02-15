KANKA Derneği, Kamu Yararına Dernek statüsünü aldı

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Programda, çocuklar tarafından hazırlanan dans gösterileri, klarnet dinletisi, canlı müzik gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KANKA Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı; “Yarın bizim de başımıza geleceğini hesap ederek KANKA'ya ve diğer bütün gönüllü sağlık oluşumlarına hep beraber destek vermemiz de bir vatandaşlık vecibesi gibi görünüyor bana. Bu güzel organizasyonu yapan, şimdiye kadar emekleriyle bu müesseseyi Türkiye çapında hatta dünya çapında bir yere getiren kıymetli hocalarıma öncelikle teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Çalışan bütün kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza dualar ediyorum. Orada yatan çocuklarımızın ailelerine, yavrularımıza da hayırlı şifalar diliyorum. Allah tez zamanda onları da sağlığına sıhhatine kavuşturup inşallah diğer çocuklarımız gibi okulda, bağda, bahçede, sokakta oynayacak vücut zindeliği versin diye de temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Bütün aileler için en kıymetli varlıkları çocuklarıdır. Dolayısıyla her aşamada çocuklarıyla aileler en iyi şekilde ilgilenmek isterler. Burada da biraz önce eğlenen çocuklarımız uzun bir süreç geçirdiler. Sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşattılar. Hem aileleri hem doktorlarımız, sağlık çalışanları büyük bir emek verdiler. Onlara kocaman bir alkış rica ediyorum sizden. Tabii bütün Kayseri'de KANKA için seferber oldu bakanımızın, valimizin teşvikiyle. Biz de belediyeler olarak her türlü desteği verdik.” diye konuştu.

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Dernek Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükçü; “Bir ailede bir çocuk hastalandığı zaman sadece çocuk hastalanmıyor; onun annesi hasta, kardeşleri hasta, babası hasta, herkes hasta. Herkese destek vermek lazım. İşte bu desteği de sağlık çalışanları olarak bizler ama tüm toplumun destek vermesi lazım. Çünkü zor bir hastalık. Bizler yaşıyoruz, görüyoruz, öyle kolay kolay atlatılacak gibi değil. O yüzden destek lazım. İşte KANKA Derneği bunun için kuruldu. Yani çocuklar hastaysa biz onlara nasıl destek olabiliriz, bunu kurgulamak için, bunu yapmak için kuruldu. Ve yakın zamanda da Kamu Yararına Dernek statüsünü aldı. Bu Kayseri'nin beşinci Kamu Yararına Derneği oldu. Bu konuda çalışan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu önümüzü çok açacak. Bu hastanede inşallah bunu dünya çapında mükemmeliyet merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu hastanede çok sayıda çocuğa tedavi vermek istiyoruz. Şimdiye kadar 60 farklı hastalıkla 800'e yakın kemik iliği nakli yapmışız. Bunun da 200 tanesi son 4 yıl içerisinde. 40 bin çocuğa kanser tedavisi, kemoterapi, radyoterapi gibi poliklinik hizmeti vermişiz. 10 bin çocuğu hastanede yatırarak tedavi etmişiz. Ve yakın zamanda hastane yönetimine, üniversite yönetimine de çok teşekkür ediyorum, ayaktan tedavi ünitemiz de kuruldu, artık ayaktan tedavi de yapabiliyoruz. İlk 500. nakilde kahvaltımızı yapmıştık, bu dördüncü oldu ve geleneksel bir hale geldi. İnşallah bundan sonra da devam edecek” açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi.