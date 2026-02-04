KANKA hastanesindeki çocuklara bayrak sevgisi etkinliği
'KANKA'm Olur Musun? Kan Bağışı, Kök Hücre ve Çocuk Destek Programı' kapsamında Hikmet Madazlı Anaokulu tarafından, Kanka Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara yönelik bayrak sevgisi etkinliği gerçekleştirildi.
Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi iş birliğinde yürütülen “KANKA’m Olur Musun? Kan Bağışı, Kök Hücre ve Çocuk Destek Programı” kapsamında Hikmet Madazlı Anaokulu tarafından, Kanka Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara yönelik bayrak sevgisi etkinliği gerçekleştirildi.