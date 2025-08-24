Kanser hastası çocuklar için gökyüzüne moral balonları bırakıldı

ALFA Kayseri Motosiklet Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Talas Gençlik Merkezi ile Kanka Hastanesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, KANKA (Kansere Karşı Birlikte Derneği) Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi önünde kanser hastası çocuklara moral olmak amacıyla gökyüzüne yüzlerce balon bırakıldı. ALFA Kayseri Motosiklet Kulübü Başkanı Salih Mert Uysal, "Bugünkü projemizi Gençlik Spor Bakanlığı, Talas Gençlik Merkezi ve KANKA Hastanesi'nin yönetimiyle ortak bir şekilde yürütüyoruz. Alfa Kayseri ekibi olarak bu fikir aklımıza şu şekilde geldi. Bu zamana kadar tedavi sürecini kazanan kardeşlerimiz için balon uçuruldu. Ben de dedim ki, hastanede tedavi sürecinde olan kardeşlerimize moral motivasyon neden olmuyoruz dedim. Bu şekilde bir çalışmamıza başladık, altyapımızı hazırladık. Gerekli şekilde sosyal medyada da duyurduk. Burada hastanede kanser tedavisi gören kardeşlerimize umut olmak için, onların yanında olduğumuzu göstermek adına böyle bir sosyal farkındalık projemizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şu an 120-130 kadar bir motor katılımımız oldu. Güzel bir dönüş aldık. Buradan bütün şehirlerdeki motorcu dostu kardeşlerimize, bütün sosyal sorumluluk projeleri üreten STK'lara bu konu hakkında daha fazla duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Kan bağışı olarak da fazlasıyla insanlarımızın duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda hepimiz empati göstermeliyiz, hepimizin başına gelebilir. Kan bağışında da öncelik trombosit kan talebinde daha çok bir yoğunluk var gördüğünüz kadarıyla. Alfa ailesi olarak da aylık kan teminini elimizden geldikçe yapmaya çalışıyoruz, desteklerimizi sunuyoruz. Projemiz bu şekilde ilerledi. Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü olarak Allah nasip ederse hiç hız kesmeden bu tarz sosyal sorumluluk projelerimizi devam ettireceğiz. Biz motorcular dışarıdan tabiri caizse 'zibidi, serseri ya da düzgün motor sürmeyenler' olarak gözükebiliriz. Dışarıdan kimlik bu gözükebilir, kimse kimsenin içini bilmiyor olabilir ama biz Alfa Kayseri motor ekibi olarak bu algıyı yıkmak için çalışıyoruz işin açığı. Biz motorcular olarak hepimiz ayrı ayrı farklı değerli bir bireyleriz. Motorların kesinlikle trafikte fazlasıyla dikkat alınmasını insanlarımızdan dikkatle talep ediyoruz. Biz Kayseri'de ve bütün Türkiye'de motorcuların her zaman için bizde varız dediğini göstermek istiyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizde de bu zamana kadar yapılmamış, yapıldıysa da bizler bunları tazelemiş bir ekip olarak sürüşlerimizi düzenliyoruz. Ben iyi bir motorcuyum diyerek iyi bir motorcu olarak algıyı dışarıya veremiyoruz. Biz de bu sosyal sorumluluk projelerimizde içimizden gelen gönüllülük hissiyatıyla projelerimizi üretiyoruz" şeklinde konuştu.