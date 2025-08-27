Kayseri Lisesi'nde, KANKA (Kansere Karşı Birlikte Derneği), Denizli Tarihi ve Kültürel Antik Ürünler Derneği ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığı ortaklığında, kanser hastası çocuklar için müzayede düzenlendi. Müzayedeye bağışta bulunan Profesör Doktor Gökalp Öner, "Ağustos ayı, Türkler için zafer ayı. Özellikle 26 Ağustos’tan yaklaşık 954 yıl önce Alparslan, Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını Türklere açıyor. Daha sonra, 103 yıl öncesinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’nun sonsuza kadar Türklere ait olduğunu işgalden kurtararak tüm dünyaya ilan etmiş oluyor. Dumlupınar’ın da aynı zamanda zafer yıl dönümü, 103’üncü yılı. Bu kadar önemli bir tarihte biz de zaferler ayı olan Ağustos ayında hem önemli hem de güzel bir sergi gerçekleştirdik. Sergide kendi koleksiyonuma ait birbirinden kıymetli eserler var. Aynı zamanda kendi koleksiyonumdaki eserleri de burada Kansere Karşı Birlikte Derneği’ne bağışlayacağız. Burada güzel bir açık artırma yapılacak. Antikacılar Derneği’nin Başkanı Şuayip Bey gelecek, burada güzel bir müzayede düzenlenecek" şeklinde konuştu

Denizli Tarihi ve Kültürel Antika Dernek Başkanı Şuayip Cihan ise, "Bugün Kayseri'de Profesör Doktor Gökalp Öner Hocamın, Kanka Derneği'ne eserlerini bağışladığını duyduk ve bize de rica etti. Biz Antika Camiası olarak, Kansere Karşı Birlikte Derneği'ne bir nebze olsun nefes aldırabilmek için buraya geldik. Gökalp Hocamın eserlerini satarak, Kayseri'nin sürekli yanındayız. 'Denizli–Kayseri artık kardeş' dedik, biz artık böyle bir ikilem kurduk. Buradaki dostlarımız da Denizli'de herhangi bir program olduğu zaman, sağ olsunlar bizler için geliyorlar. Bizler de Kayseri için sürekli Antika Camiası olarak kesinlikle Kayseri'deyiz" diye konuştu.