Kanser Sonrası Bakım Merkezi'nde sona doğru

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlık alanında Türkiye’ye örnek olan ve doktor camiası tarafından ödüle layık görülen Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi (HOSPİCE) projesinde sona yaklaşıldığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık yatırımları içerisinde önemli bir yer tutan ve tıp alanındaki bilim insanları tarafından beğeni ile karşılanarak İstanbul Üniversitesi DoktorClub Awards 2022 Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’nde ‘Yılın Yenilikçi Uygulaması’ kategorisinde birincilik ödülü alan Hospice projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kanser hastaları ile yakınları için özel önem taşıyan Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nde çalışmaların özverili ve hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Sağlığı, insan için ‘olmazsa olmaz’ diye nitelendiren Başkan Büyükkılıç, “Sağlığa ne kadar yatırım yapılsa o kadar iyi. Sağlık projelerimizle, girişimlerimizle Kayseri’mizi çok daha iyi noktalara getireceğiz, böyle aranılır şekilde sağlığın merkezi haline dönüştüreceğiz” dedi.

Projede çalışmaların hızlı ve sorunsuz bir şekilde devam ettiğini ifade eden Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi olarak hastalarımızdan dua alacağımız projelerimizden bir tanesi olan Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nde sona doğru yaklaşıldı. Terminal dönem kanser hastalarımızın yaşam kalitelerini arttırmak için halkımızın hizmetine sunacağımız bu projede son düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, hayırsever iş birliği ile gerçekleştirilen projede sona yaklaşıldığını belirterek, “Her zaman diyoruz, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi bizim belediyecilik anlayışımızın adeta temelini teşkil ediyor, adeta özeti niteliğinde. Hospice projemiz de bunun en güzel örneklerinden sadece bir tanesi. Hayırsever iş birliğiyle kısa sürede hizmete açacağımız projemiz şimdiden şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Ödül alan tek büyükşehir belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Hospice projesi, İstanbul Üniversitesi DoktorClub Awards 2022 Türkiye’nin, 85 bin hekimden oluşan büyük jüri heyeti tarafından değerlendirilen ve 17 kategoride 73 projenin finale kaldığı yarışmada, 73 finalist arasında sadece yerel yönetim olan tek Büyükşehir Belediyesi projesi olmuştu.