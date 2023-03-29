Kanser tarama aracı, Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi

Talas Belediyesi tarafından uygulamaya geçirilen Kanser Tarama Aracı tanıtımı yapıldı. Tanıtım ve teslim törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Kaymakamı Yaşar Görmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Türk Kanser Araştırma Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir katıldı.

Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Başkanımızı tebrik ediyorum. Sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde belediyeciliğin sadece yol yapmak, kaldırım yapmak, temizlikle uğraşmak olmadığını bunun yanında insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle insanlara dokunmak sorunlarıyla ilgilemek. Gönlümüz kimsenin hasta olmasını arzu etmez. Önemli olan insanların onurlu bir şekilde yaşamalarını sürdürmek. Hastanelerde bu konudaki çalışmalarda hekimlerimiz vasıtasıyla bilim ışığında tedaviler yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Talas Kaymakamı Yaşar Görmez de, “İnsan dünyada yaşamaya başladığı andan itibaren elbette ki sağlık sorunları başlamış oldu. Sağlıkla ilgili sorunlarımızı gidermek gerekiyor. Bunu da sağlık Bakanlığımız, devletimiz yapıyor. Talas Belediyemize teşekkür ediyoruz, güzel gezici sağlık kabini teslimi için” dedi.

‘KIRSAL MAHALLELERDE KANSER TARAMASINI YAPACAKLAR’

Bu araçla kırsal mahallelerde kanser taramasının yapılacağını dile getiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “Benim işim belediyecilik ama sağlık konusu herkesi ilgilendirdiği için alt yapı olarak ne yapabiliriz diye düşünürüz. Ama ilçe sağlık müdürümüz ve o günkü İl Sağlık Müdürümüz Ali Ramazan Benli Bey bu projeyi getirdiklerinde kayıtsız şartsız biz de fiziki ortamı sağlayalım demiştik. Bu araç sıradan bir kamyon değil, amortisörüne direksiyonuna kadar sıfırdan dizayn edilmiş çok özel üretilmiş bir araç. İç tefrişatı mobilya açısından bize ait ama devletimiz bu cihazları kendileri koydular. Bundan böyle kırsal mahallerde kanser taramasını yapacaklar” diye konuştu.

‘ÜLKEMİZDE DE HER YIL 180 BİN CİVARINDA YENİ KANSER TEŞHİSİ KONULMAKTADIR’

Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan da, “Kanser hastalığı toplumlarda büyük bir sosyo ekonomik yüke, bireylerde de maddi manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Ülkemizde de her yıl 180 bin civarında yeni kanser teşhisi konulmaktadır. Erkeklerde çoğunlukla akciğer ve prostat kanseri, kadınlarda da ağırlıkla meme kanseri teşhisi ile karşılaşmaktayız. Bununla birlikte kanserlerin önemli bir çoğunluğunun önlenebilir olması bu konuya verilen ehemmiyeti de artırmaktadır. Ülkemizde meme, rahim ağzı ve kolorektal kanserler için tarama programları düzenlenmektedir. Taramalar ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır. Bunun yanı sıra merkeze uzak olan ilçelerimizde ve köylerde bu ihtiyacın giderilmesi gerekiyor. Normalde bireyler kendileri sağlık tesislerine giderek tarama yaptırmaları gerekir ancak bazı bireyler bu vakti geçirmekte ya da bu tesislere müracaat etmeye imtina etmekte. Dolayısıyla biz onların ayaklarına gitmek durumunda kalmaktayız. Sahada ekiplerimiz hem bilinçlendirmek adına eğitim faaliyetleri yürütüyorlar ancak zaman zaman da mobil araçlarla bölgelerde tarama faaliyetleri gerçekleştirilebiliyor. Bu manada Talas Belediye Başkanımızın öncülüğünde bir araç tahsisi gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından aracın içerisine monte edilecek olan mamografi cihazı temin edildi. Yine diğer tarama türleri ile alakalı donanımlar araca monte edilerek hizmete geçirilmiş oldu. Gelemeyen vatandaşlarımıza organizasyon yapılarak ekiplerimizle birlikte bu aracımızın içerisinde 1 ebe ve 1 röntgen teknisyeni arkadaşımız görev yapacak ve her gün ortalama 20 civarında mamografi çekimi yapılacak. 15 civarında HPV dediğimiz rahim ağızı kanseri için gerekli numuneler alınabilecek. Müracaat eden bütün bireylere de gaitada gizli kan bakılmak suretiyle kolorektal kanser açısından taramaları gerçekleştirilebilecek” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardında kanser tarama aracı, imzalanan protokolle Sağlık Müdürlüğü emrine geçmiş oldu.