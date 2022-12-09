Kansere yakalanan sokak köpeğine kemoterapi uygulandı

Sivas'ta yaşayan hayvan sever, kanser olan sokak köpeğini yaşatabilmek için bir an olsun yanından ayırmıyor, kemoterapi uygulanan köpeğe bebek gibi bakıyor.

PAYLAŞ
  • 09.12.2022 10:15
  • Güncelleme: 09.12.2022 10:15
Kansere yakalanan sokak köpeğine kemoterapi uygulandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta yaşayan hayvan sever, kanser olan sokak köpeğini yaşatabilmek için bir an olsun yanından ayırmıyor, kemoterapi uygulanan köpeğe bebek gibi bakıyor.

Sivas’ta kent merkezi Karşıyaka Mahallesinde hayvanlarıyla birlikte aynı evde yaşayan Zeliha Özcan, hayvan sevgisi ile dikkat çekiyor. Sokaktan ve barınaktan bakıma muhtaç olan hayvanları bir çatı altında toplayan Özcan, 12 köpek ve 10’a yakın kediyle aynı evi paylaşıyor. Özcan, lenf kanserine yakalan köpekle özel olarak ilgileniyor. 6 aydır kemoterapi gören köpeğinin yanından bir an olsun ayırmayarak ona bebek gibi bakıyor.

“Onların bakıma daha çok ihtiyacı var”

Zeliha Özcan, evde yaşayan köpeklerden bahsederek, “Bütün gün onların temizlikleriyle ve hijyenleriyle ilgileniyorum. Kliniğe gitmesi gereken köpekler varsa kliniğe götürüyorum. İşte bu şekilde hep birlikte hayatımızı devam ettiriyoruz. Daha çok engelli olan köpek gruplarını alıyorum, çünkü onların bakıma daha çok ihtiyacı var. Bakıma muhtaç olan gruplarımız var, istismara uğrayan grubumuz var, kanser hastası olan grubum var. Arka ayakları çalışmayan, kalça kırığı ve kalça çatlağı olan gruplarım var” dedi.

“Tedavisi 6 aydır devam ediyor”

Özcan, lenf kanseri olan köpeğinin tedavisinden bahsederek, “Bu köpeğin annesini bir aylık iken aldım, çocuklar ırmağa atıyorlardı, ben de onların elinden kurtardım. Lady ismini verdiğim köpek 3 aylıkken ileri safa da Gençlik hastalığına kapıldı. Çok zor tedavi ettim. Kalp yetmezliği olduğu için kısırlaştırmadım ve hamile kaldı. Daha sonra bu doğdu. 6 ay önce kulaklarında kanser belirtileri oluştu. Daha sonra lenf kanseri olduğunu öğrendik ve tedaviye başladık. Tedavisi 6 aydır devam ediyor. Kemoterapi aldığı gün bitkin ve yorgun oluyor, sürekli bulantısı oluyor. Ben ona bulantı giderici ilaçlardan veriyorum. Kemoterapiden sonra birkaç gün halsiz ve yorgun oluyor daha sonra toparlıyor. Kalp sayımı ve biyokimyaları kontrol ediliyor ve diğer kimyasal tedavi gününü alıyorum” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Somun ekmek hariç Kent Fırın ürünlerine zam geldi

Somun ekmek hariç Kent Fırın ürünlerine zam geldi

'Yan bakma' kavgasında cinayet işleyen sanığa 19 yıl hapis

'Yan bakma' kavgasında cinayet işleyen sanığa 19 yıl hapis

Ehliyet almanın maliyeti 10 bin lirayı geçecek

Ehliyet almanın maliyeti 10 bin lirayı geçecek

Uyuşturucu satan ve kullanan 11 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu satan ve kullanan 11 kişi gözaltına alındı

Kayseri Havalimanı'nda kasım ayında 172 bin 66 yolcuya hizmet verildi

Kayseri Havalimanı'nda kasım ayında 172 bin 66 yolcuya hizmet verildi

Sahte satılık araç ilanıyla vatandaşları dolandıran şahıs yakalandı

Sahte satılık araç ilanıyla vatandaşları dolandıran şahıs yakalandı

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Laf atma' cinayeti sanığına 18 yıl hapis

‘Laf atma’ cinayeti sanığına 18 yıl hapis

Başkan Büyükkılıç'tan duygulandıran sözler

Başkan Büyükkılıç'tan duygulandıran sözler

DAHA FAZLA
Halı saha sözü alan mahalle sakinlerinden teşekkür

Halı saha sözü alan mahalle sakinlerinden teşekkür

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Develi çıkarması

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Develi çıkarması

Bütçesinden yatırama en çok pay ayıran Büyükşehir yine zirvede

Bütçesinden yatırama en çok pay ayıran Büyükşehir yine zirvede

Sahte araç ilanı ile 2 kişiyi 781 bin lira dolandırdı

Sahte araç ilanı ile 2 kişiyi 781 bin lira dolandırdı

Kayseri'de tarımın istihdama katkısı düşerken, sanayi ve hizmet sektörleri arttı

Kayseri’de tarımın istihdama katkısı düşerken, sanayi ve hizmet sektörleri arttı