Kanserli kediye umut oldular

Merhametli bir vatandaşın ihbarı ile Sivas'tan alınarak uçakla İstanbul'a nakledilen kanser hastası kedi, gerçekleştirilen operasyon ve tedavinin ardından sağlığına kavuşturuldu.

PAYLAŞ
  • 12.03.2023 11:01
  • Güncelleme: 12.03.2023 11:01
  • 27
Kanserli kediye umut oldular
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Merhametli bir vatandaşın ihbarı ile Sivas’tan alınarak uçakla İstanbul’a nakledilen kanser hastası kedi, gerçekleştirilen operasyon ve tedavinin ardından sağlığına kavuşturuldu.

Sivas’ta sokakta bir kedinin yüzünde ciddi yaralar olduğunu fark eden merhametli bir kişi Sokak Hayvanlarını Korumu Derneğinden (SOHAYKO) yardım istedi. İhbar üzerine dernek yetkilileri sokak kedisinin İstanbul’a naklini sağladı. Burada ameliyat edilen kedi, uzun süreli bir tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Ölmek üzere olan kedi, tedavi sonrası doku kayıpları yaşasa da kurtarıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan dernek başkanı Yasin Yılmaz, ihbarı Sivas’ta yaşayan Feyza isimli bir hayvan dostundan aldıklarını belirtip, "Dostumuzdaki bu kanser türü çok tehlikeli. Bu vakalara gereken operasyonların her hekim tarafından değil, ciddi cerrahlar tarafından yapılması gerekli. Bu sebeple operasyon İstanbul’da cerrah Ateş Barut tarafından gerçekleştirildi" dedi.

Yılmaz, ölmek üzere olan hasta kedinin gerçekleştirilen operasyon ve tedavi ile sağlığına kavuşturulduğunu sözlerine ekledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar'a mobil fırın teşekkürü

Başkan Çolakbayrakdar'a mobil fırın teşekkürü

CHP'li Ünalmış'tan Cumhur İttifakına HÜDA PAR tepkisi

CHP’li Ünalmış’tan Cumhur İttifakına HÜDA PAR tepkisi

Talas'ta ağaçlandırma sezonu açıldı

Talas'ta ağaçlandırma sezonu açıldı

Kayserispor, Antalya deplasmanında farklı yenildi

Kayserispor, Antalya deplasmanında farklı yenildi

Başkan Palancıoğlu: 'İstiklal Marşı, bize vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir'

Başkan Palancıoğlu: 'İstiklal Marşı, bize vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir'

Malatyalı depremzede aileye Kayseri'deki yeni evlerinde çiçekli karşılama

Malatyalı depremzede aileye Kayseri'deki yeni evlerinde çiçekli karşılama

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de merkeze yakın toplanma alanları

Kayseri’de merkeze yakın toplanma alanları

Şiddetli Lodos yıktı

Şiddetli Lodos yıktı

DAHA FAZLA
Otomobille çarpışan moped sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobille çarpışan moped sürücüsü hayatını kaybetti

Büyükşehir, parkları yüzde yüz yerli ve elektrikli süpürge makinesi ile süpürecek

Büyükşehir, parkları yüzde yüz yerli ve elektrikli süpürge makinesi ile süpürecek

4 bin 500 Adet çınar fidanı Melikgazi'ye ağaç olacak

4 bin 500 Adet çınar fidanı Melikgazi'ye ağaç olacak

Başkan Büyükkılıç, 'İstiklal Marşı ruhu ilelebet diri kalacak'

Başkan Büyükkılıç, 'İstiklal Marşı ruhu ilelebet diri kalacak'

Başkan Çolakbayrakdar: 'İstiklal Marşı Türk milletinin yeniden dirilişinin sembolüdür'

Başkan Çolakbayrakdar: 'İstiklal Marşı Türk milletinin yeniden dirilişinin sembolüdür'