'Kanun taslağı borçlunun lehine hizmet etmektedir'

İcra ve İflas Kanunu, borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklının talebi ile devlet tarafından borcun nasıl tahsil edileceğini belirlenmesidir. Hukukçu Merve Aygün Çetin, İcra ve İflas Kanunu’nun artık ihtiyaçlara cevap veremeyen bir kanun haline geldiğini, her iki tarafı da zor durumda bıraktığını ifade etti. Hukukçu Çetin, “İcra ve iflas kanunumuz yaklaşık 93 yıldır yürürlükte. Bu haliyle artık toplumun gerisinde kalan ve ihtiyaçlara cevap veremeyen bir kanun haline gelmiştir. Geçtiğimiz günlerde de Adalet Bakanlığı, ‘Cebri İcra Kanun Taslağı’ adı altında bir taslağı kamuoyuna açtı. Baktığımızda bu taslak ‘Toplumun ihtiyacını karşılar nitelikte mi?’ diye sorduğumuza, maalesef daha olumsuz bir sürece sürüklendiğimizi söyleyebilmekteyim. Zira taslağa baktığımızda alacaklının alacak hakkının zorlaştırıldığı, haciz hakkının bir nebze daha zorlaştırılarak tahsilatın ötelendiğini görmekteyiz. Kanun taslağı şahsen yorumladığımda bu haliyle borçlunun borcunun ötelenmesine ve borçlunun lehine hizmet etmektedir. Alacaklının ise alacağını tahsili zorlaştırmaktadır. Bu durum hem borcunu alamayan ve mağduriyet yaşayan kişilere hem de bu kişilerin vekillerini zor duruma sokacaktır” şeklinde konuştu.

‘TOPLUM ARASINDAKİ ALCAK VERECEK DENGESİNİ BOZAR’

Etik dışı yollara başvuran borçluların, haciz hakkının zorlaştırıldığını vurgulayan Çetin, şöyle konuştu: “Baktığımızda kanun taslağı haciz işlemlerini zorlaştırmak suretiyle, dürüstlük ve iyi niyet ilkesine aykırı davranan, borçluların maalesef ki kötü niyetli emerlerine hizmet eder bir taslak haline gelmiştir. Taslağın iyi maddeleri yok mudur? Elbette vardır. Topluma iyiye hizmet edecek ve alacak verecek ilişkilerini kolaylaştıracak, kötü niyetli eylemlerin önüne geçecek kanun maddelerinin de yer aldığını görmekteyiz. Şayet kanun taslağı bu haliyle yasalaşırsa, toplumda maalesef alacaklının cezalandırılması, borçlunun ise ödüllendirilmesi gibi bir algı hakim olacaktır. Çünkü kötü niyetle borcunu ödemekten imtina eden, kaçınan ve etik dışı yollara başvuran borçlular, haciz hakkının bu kadar zorlaştırılması ve tahsilat sürecinin alacaklı için daha pürüzlü bir yol hale getirilmesine elbette istifade edecektir. Bu da toplum arasındaki alacak verecek dengesini bozar ve ihtilafa yol açar.”