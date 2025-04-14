Kanun Teklifi Verildi: 21 Mart resmi tatil oluyor

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Bayram, “Nevruz, gece ve gündüzün eşit olduğu bir gün. Türk devletlerinden dünya halklarına kadar birçok millet tarafından kutlanıyor. Bu özel günün resmi tatil olarak ilan edilmesi, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirecektir,” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nevruz kutlamalarındaki barış mesajlarına da değinen Bayram, tüm siyasi partilerden ve milletvekillerinden destek beklediğini belirtti. Kanun teklifinde, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a “21 Mart Nevruz Günü Tatili” ibaresinin eklenmesi öneriliyor.

Bayram ayrıca, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Gazze’ye yönelik açıklamalarını sert bir şekilde eleştirerek, “Bir buğday tanesine yenilecekler. Çünkü buğday tanesi dünyayı sarar,” ifadelerini kullandı. Kendi hayatını anlatan “Buğday Tanesi” adlı filmine atıfta bulunan Bayram, filmin tanıtımı için Ürdün ve Dubai’ye ziyaretler gerçekleştireceğini açıkladı.

ABD’nin New York kentinde düzenlenecek 42. Türk Günü Yürüyüşü’nün temasının da “Buğday Tanesi” olacağını belirten Bayram, barış ve engelsiz bir dünya mesajını yineledi. “Gazze’de, Filistin’de insanlar ölmesin, engelli kalmasın istiyoruz. Bu yürüyüş, barışın sesi olacak,” dedi.