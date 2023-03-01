‘Kanuna aykırı gösteriye katılmak’ suçundan aranan şüpheli yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/137 sayılı kararı ile ‘kanuna aykırı gösteri ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama’ suçundan hakkında yakalama kaydı bulunan şüpheli, Talas ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.