Kapadokya, 20 bin depremzedeye ev sahipliği yapıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan ve ülkemizi derinden etkileyen deprem sonrası Kapadokya'da faaliyet gösteren tüm oteller gönüllü olarak kapılarını ilk günden itibaren depremzedelere açtı.

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  • 16.02.2023 17:40
  • Güncelleme: 16.02.2023 17:40
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Kapadokya, 20 bin depremzedeye ev sahipliği yapıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan ve ülkemizi derinden etkileyen deprem sonrası Kapadokya’da faaliyet gösteren tüm oteller gönüllü olarak kapılarını ilk günden itibaren depremzedelere açtı.

Kapadokya Turistik İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez yaptığı açıklamada, şu ana kadar yaklaşık 35 bin depremzedeyi misafir ettiklerini belirterek, halen Kapadokya’daki otellerde 6 bin 993 depremzedenin misafir edildiğini söyledi. Nevşehir’de oteller ile birlikte KYK yurtlarında kalan misafir sayısı da 19 bin 321 kişiye ulaştı.

"Asılsız haberlerin şevkimizi kırmasına izin vermedik"

Böyle bir dönemde özellikle ulusal kanallarda çıkan bazı haberlere de tepki gösteren Ölmez, "Depremin ilk gününden itibaren Kapadokya bölgesi deprem bölgesine yakın olmasından dolayı en hızlı şekilde koordinasyon sağlayarak, deprem bölgesinde zarar görmüş, yaralanmış, evlerini kaybetmiş misafirlerimizi Kapadokya turizmciler hızlı bir şekilde tahliye ederek, Kapadokya’da var olan otellerde konaklatmaya başladık. Şu an itibarıyla 7 bin civarında depremzede otellerimizde misafir edilmektedir. Bölgemizde kısa dönemli konaklatılan misafirlerimizin de diğer illere nakilleri sağlanmıştır. Bölge turizmcileri olarak bazı ulusal kanallarda çıkan haberlerin de şevkimizi kırmasına izin vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Amacımız bu acıyı biraz olsun dindirmek" şeklinde konuştu.

Dinler Otel Genel Müdürü Uğurhan Şaşmaz da, depremin ilk gününden itibaren kapılarını depremzedelere açtıklarını söyleyerek, "Kapadokya turizmcileri olarak tüm depremzedelere kapılarımız hemen açtık. Kendi aramızda AFAD ile birlikte organize bir şekilde alabildiğimiz kadar misafir aldık" diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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