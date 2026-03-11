Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay'dan Vali Gökmen Çiçek'e Ziyaret

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, Kayseri Valisi Çiçek ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Kapadokya’nın tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ile bölgenin turizm potansiyelinin daha da geliştirilmesine yönelik konularda istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Aslanbay açıklamasında, “Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’i ziyaret ederek Kapadokya kültürel mirasının korunması ve yeni turizm sezonuna hazırlık süreçleri hakkında istişarede bulunduk. Nazik kabulleri için Sayın Valimize bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.