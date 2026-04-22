Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay'ı 18 köyden yaklaşık 200 kişi ziyaret etti

Haftalık olarak düzenli şekilde Nevşehir’in köylerini ziyaret eden Aslanbay’ı bugün başkanlık binasında vatandaşlar ziyaret etti.

Yapılan görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Aslanbay şu ifadeleri kullandı:

“Mutat hale getirdiğimiz köy ziyaretlerinden sonra bugün de bölge insanımızla Alan Başkanlığımızda “Çözüm Odası” görüşmelerinde bir araya geldik. 18 köyümüzden yaklaşık 200 vatandaşımızı kurumumuzda ağırlayarak; her bir insanımızın proje ve dosyalarını ayrıntılarıyla ele aldık. Başkanlığımıza dair beklentilerini doğrudan ve tek tek değerlendirdik.

Kapadokya’nın geleceğini, “Sıfır Bürokrasi” yaklaşımı ile bölgenin hassasiyetlerini gözeterek ortak bir vizyonla inşa ediyoruz.

Görüşmelere katılım sağlayarak sürdürülebilir ve katılımcı yönetim modelimize değer katan tüm vatandaşlarımıza, açık yürekli ve yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyorum.”