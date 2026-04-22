  • Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay'ı 18 köyden yaklaşık 200 kişi ziyaret etti

Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay'ı 18 köyden yaklaşık 200 kişi ziyaret etti

Kapadokya Alan Başkanı A. Cem Aslanbay'ı bugün 18 köyden yaklaşık 200 vatandaş ziyaret ederek taleplerini aktardı.

Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay'ı 18 köyden yaklaşık 200 kişi ziyaret etti

Haftalık olarak düzenli şekilde Nevşehir’in köylerini ziyaret eden Aslanbay’ı bugün başkanlık binasında vatandaşlar ziyaret etti.

Yapılan görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Aslanbay şu ifadeleri kullandı:

“Mutat hale getirdiğimiz köy ziyaretlerinden sonra bugün de bölge insanımızla Alan Başkanlığımızda “Çözüm Odası” görüşmelerinde bir araya geldik. 18 köyümüzden yaklaşık 200 vatandaşımızı kurumumuzda ağırlayarak; her bir insanımızın proje ve dosyalarını ayrıntılarıyla ele aldık. Başkanlığımıza dair beklentilerini doğrudan ve tek tek değerlendirdik. 
Kapadokya’nın geleceğini, “Sıfır Bürokrasi” yaklaşımı ile bölgenin hassasiyetlerini gözeterek ortak bir vizyonla inşa ediyoruz.
Görüşmelere katılım sağlayarak sürdürülebilir ve katılımcı yönetim modelimize değer katan tüm vatandaşlarımıza, açık yürekli ve yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyorum.”

Kayseri dahil 69 ilde uyuşturucu operasyonu; Bin 18 kişi yakalandı
Kayseri’de mobilya üreticileri, Rus ve Türkmen iş insanlarıyla bir araya geldi
Kayserispor’da Rizespor maçı hazırlıkları başladı
Başkan Büyükkılıç'tan 23 Nisan'da 'Çocuk Dostu Şehir' vurgusu
Kayseri'nin değişik caddelerine 11 adet yaya üst geçit yapılacak
Talas’ta Küçük Başkan Büyük Mesajlar Verdi
