Kapadokya Alan Başkanlığı Kayseri Hizmet Binası Açılış Töreni gerçekleştirildi

Kapadokya Alan Başkanlığı Kayseri Hizmet Binası, Tarihi Kayseri Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Kapadokya Alan Başkanlığı Kayseri Hizmet Binası Açılış Töreni’ne Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun ve Vakfılar Bölge Müdürü Murat Seçilir katıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığı Kayseri Hizmet Binası’nın açılmasının öneminden söz eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kapadokya Alan Başkanlığı’nı açıyor olmamız, bizim için farklı bir anlam taşıyor. Çünkü Kayseri’mizin önemli bir kısmı, Kapadokya’nın giriş kapısı olarak kabul ediliyor. Kapadokya, aynı zamanda kral mezarlarının merkezi olarak biliniyor ve biz de Kapadokya ile birlikte turizmi canlandırmak amacıyla faaliyetler yürütüyoruz. Turizmin önemli bir bölümünü Kapadokya ile birlikte yürüten bir şehrin Alan Başkanlığı bünyesinde olması oldukça önemliydi. Kültür Bakanımızı ziyaret ettiğimizde, Büyükşehir Belediye Başkanımız, “Biz Alan Başkanlığı’na katılacağız, ancak hemşehrilerimiz için merkezde bir Alan Başkanlığı yerinin olmaması, bürokrasiyi artırabilir. Şehrimizin merkezinde Alan Başkanlığı’nın bulunması daha uygun olacaktır” şeklinde Bakanımıza bir öneride bulunmuştu. Bakanımız da, “Tabii ki, oraya güzel bir yerde inşallah hizmet verelim” demişti. Bugün, işte o açılışı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Kayseri’nin bir kısmının Kapadokya bölgesinde yer aldığını belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Kapadokya bölgemiz, biraz önce Başkanımın da bahsettiği gibi sadece Nevşehir, Ürgüp, Uçhisar ve Ortahisar bölgelerini kapsamıyor. Aynı zamanda Kayseri’mizin bir kısmı da Kapadokya’nın içinde yer almakta ve diğer illerle birlikte bu bölgeyi oluşturuyor. Dolayısıyla, burada oluşan o turizm hazinesinden ve turizm birikiminden şehrimizin de azami derecede fayda sağlaması bizim açımızdan büyük bir önem taşımaktadır. Eğer insanlara sunacak, onları cezbedip davet edecek, keyifli zaman geçirebilecekleri ürünleriniz yoksa, burada zaman geçirmeleri mümkün olmaz. Bu yüzden, 2011 yılından itibaren Erciyes turizminin başlamasıyla birlikte, bu entegrasyon aşama aşama kurulmaya başlanmıştır” dedi.

Hep birlikte projeler üreterek şehirlerin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Malumunuz, Kayseri’mizde Kapadokya’ya geçmiş dönemde başkentlik yapmış bir şehirdeyiz. Dolayısıyla, bu merkezin Kayseri’de olması kadar doğal bir şey olamazdı. Bu anlayışla değerlendirilmesinin doğru olacağı kanaatindeyim. Ayrıca, şunu da buradan hatırlatmak isterim: Biz birlikte büyürüz. Pastayı büyüterek, hep birlikte şehirlerimizin paylaşmasını sağlarız. Birbirimizi kıskanarak değil, bir zenginlik olduğunu varsayarak” dedi.