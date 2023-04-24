Kapadokya bayram yaptı

Kapadokya bölgesi 3 günlük bayram tatilinde 73 bin 605 ziyaretçi ağırladı.

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  • 24.04.2023 13:39
  • Güncelleme: 24.04.2023 13:39
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Kapadokya bayram yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kapadokya bölgesi 3 günlük bayram tatilinde 73 bin 605 ziyaretçi ağırladı.

UNESCO Dünya kültür mirası listesinde yer alan, Peribacaları, ilginç kaya oluşumları, vadileri, yer altı ve yer üstü kaya şehirleri ile yılda 4 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Kapadokya bölgesi, 3 günlük bayram tatilinde 73 bin 605 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 9 günlük ara tatil ve Ramazan bayramının aynı günlere denk gelmesi nedeniyle Kapadokya bölgesinde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Bölgede bulunan yaklaşık 25 bin yatak kapasitesinin tamamı doldu. 3 günlük bayram tatili boyunca Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri ziyaretçiler ile doldu taştı. 3 günlük bayram tatilinde Zelve - Paşabağları ören yeri ve Göreme açık hava müzesi en çok ziyaretçi ağırlayan yer oldu.

3 günlük bayram tatilinde Zelve - Paşabağları ören yerini 22 bin 553 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, Göreme Açıkhava müzesini 20 bin 459 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İHA

Kayseri Gündem
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