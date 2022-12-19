Kapadokya bölgesinde sis etkili oldu

Kapadokya bölgesinde etkili olan sis adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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  • 19.12.2022 12:27
  • Güncelleme: 19.12.2022 12:27
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Kapadokya bölgesinde sis etkili oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kapadokya bölgesinde etkili olan sis adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle turistler manzarayı görmekte sıkıntı yaşadı. Zaman zaman görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü Kapadokya bölgesi drone ile havadan görüntülendi. Kapadokya bölgesini gezmeye gelen turistler de gördükleri manzaranın tadını çıkartarak, bol bol resim çektirdi. Kapadokya bölgesini gezmek için Kore’den gelen Yongjın Jung, “Kapadokya’ya 20 yıl önce gelmiştim. O zamandan beri Kapadokya gezisi aklımdan hiç çıkmadı. Bu seferde ailem ile birlikte gelmek istedim. Her şeye rağmen Kapadokya olmaktan oldukça mutluyum. Çok fazla manzara göremedik. Her yer sisle kaplı. Kapadokya sisli bile güzel görünüyor. Kapadokya’ya özellikle balona binmek için gelmiştik. İki gündür sis nedeniyle balonlar havalanmadı. Bizde balona binebilmek için tatilimizi iki gün daha uzattık. İnşallah yarın balonlar havalanır ve balona binebiliriz” şeklinde konuştu. Jung, Kore’ye döndüklerinde arkadaşlarına ısrarla Kapadokya bölgesini gezmeleri için tavsiyede bulunacağını da sözlerine ekledi.

Kapadokya bölgesini daha önce televizyondan gördüğünü söyleyen 10 yaşındaki Koreli turist Mınchan Jung da açıklamasında, “Kapadokya’ya balona binmek için gelmiştim. İki gündür balonlar uçmuyor. Bu nedenle çok üzgünüm. Biraz sonra mağara evlere ve yer altı şehrine gideceğiz. Oraları da göreceğim için çok heyecanlıyım. Ayrıca Türklerin dondurması sert ve bu dondurmayı çok sevdim" ifadelerini kullandı. Kapadokya tatili için Ankara’dan gelen Ufuk Şahin de; “Göreme’yi gezmeye ve görmeye gelmiştik. Fakat sis nedeniyle bir şey göremiyoruz. Daha güzel görseller görmeyi bekliyorduk” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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