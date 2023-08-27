Kapadokya'da 140 kişilik koro Beethoven'in 9. Senfonisi ile kulakların pasını sildi

Cumhuriyetimizin 100. yılında L.V. Beethoven'in 9. Senfonisi, 140 kişilik dev kadro ile barış, kardeşlik ve dostluk adına sahne Kapadokya'da sahne aldı.

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  • 27.08.2023 00:06
  • Güncelleme: 27.08.2023 00:06
Kapadokya'da 140 kişilik koro Beethoven'in 9. Senfonisi ile kulakların pasını sildi
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Cumhuriyetimizin 100. yılında L.V. Beethoven’in 9. Senfonisi, 140 kişilik dev kadro ile barış, kardeşlik ve dostluk adına sahne Kapadokya’da sahne aldı.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Devlet Çok Sesli Korosu, 140 kişilik ekibi ile Kapadokya’nın muhteşem atmosferinde, muhteşem konser verdi.

Kapadokya’nın önemli destinasyonları arasında yer alan, Paşa Bağları ören yerinde, Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde L.V. Beethoven’in 9. Senfonisini seslendiren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrasını Şef Cem Mansur yönetti. Feryal Türkoğlu, Ferda Yetişer, Ayhan Uçtuk ve Tuncay Kurtoğlu’nun solist olarak sahne aldığı konserin teması “Cumhuriyetimiz 100. Yılında, Barış Kardeşlik Dostluk Yolunda” oldu.

Programda konuşan Şef Cem Mansur “1824’de Beethoven’in daha dört yılı var. Artık tamamen sağır olduğu bir dönem. 30’lu yaşlardan itibaren tamamen duymayan bir kişinin yazdığı bir müzik. Bu kadar çetrefilli, bu kadar karmaşık, bu kadar güzel ve dramatik olan bu müziğin hiçbir zaman duymamış olması ilginç” dedi.

İHA

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