Kapadokya'da Selda Bağcan ve Seksendört rüzgarı esti

Milyonfest Kapadokya'nın ikinci gününe Selda Bağcan ve Seksendört damgalarını vurdu.

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  • 10.06.2023 14:33
  • Güncelleme: 10.06.2023 14:33
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Kapadokya'da Selda Bağcan ve Seksendört rüzgarı esti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milyonfest Kapadokya’nın ikinci gününe Selda Bağcan ve Seksendört damgalarını vurdu.

Milyon Yapım organizasyonuyla Karakuş Eğlence Merkezi’nde gerçekleştirilen Milyonfest Kapadokya’nın ikinci günü Rock’n Roll’un yükselen sesi Batu Akdeniz konseriyle başladı. Batu Akdeniz’in ardından sahneye çıkan Umut Kuzey, son albümü ’Tek Başımıza’dan parçalarının yanı sıra geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi. Daha sonra sahneye usta sanatçı Selda Bağcan çıktı. Bağcan, ’Adaletin Bu mu Dünya’, ’Yuh Yuh’, ’Gesi Bağları’, ’Yaz Gazeteci Yaz’ gibi unutulmaz eserleri seslendirdi.

Selda Bağcan ve Umut Kuzey’den Muhteşem Düet

Selda Bağcan, konserinin sonlarına doğru sahnesine Umut Kuzey’i davet ederek, ’Öyle Bir Yerdeyim ki’ şarkısını birlikte seslendirdi. Düet seyircilerden uzun süre alkış aldı. İkinci günün kapanışını ise rock grubu Seksendört yaptı. Seksendört, ’Kendime Yalan Söyledim’, ’Ölürüm Hasretinle’, ’Anlayamazsın’, ’Yorma’ gibi sevilen şarkıları seslendirdi. Milyonfest Kapadokya’da bugün Athena, Madrigal, Güneş, Can Gox sahne alacak.

Festival yarın Cem Adrian, Sena Şener, Yaşlı Amca, Skapova konserleriyle sona erecek.

İHA

Kayseri Gündem
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