Kapadokya'da sıcak havadan bunalan turistler havuzda serinledi

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde sıcak havadan bunalan turistler kaldıkları otelin havuzuna girerek serinliyor.

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  • 29.07.2023 12:32
  • Güncelleme: 29.07.2023 12:32
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Kapadokya'da sıcak havadan bunalan turistler havuzda serinledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde sıcak havadan bunalan turistler kaldıkları otelin havuzuna girerek serinliyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir’de de hava sıcaklıkları etkisini göstermeye devam ediyor. Kapadokya’ya gelen turistler hava sıcaklığından dolayı tatilin keyfini, kaldıkları otelin havuzunda serinleyerek çıkarttı. Kapadokya’ya ilk defa geldiğini söyleyen Guo Yuan, "Eşim ve oğlumla birlikte Nevşehir’e geldik. Kapadokya’ya geldiğimiz Perşembe günü sabahında sıcak hava balonuna bindik ve keyifli anlar yaşadık. Bugün ise sabah uyandığımız andan itibaren sıcaklıklara aldırış etmeden Kapadokya’yı geziyoruz. Buranın yer şekilleri ve yapısı çok farklı ve çok sevdik. Hava sıcak olmasına rağmen biz seyahatimize devam ediyoruz. Antalya’ya göre buranın havası çok iyi sıcak olmasına rağmen rahat nefes alabiliyoruz” dedi.

Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerine hayran kaldığını belirten Zhan Zhuo da, "Kapadokya’ya gelmek için 2015 yılında plan yapmıştık. Fakat bu yıl gelebildik. Burada olmaktan ve Kapadokya’yı ailece gezdiğim için çok mutluyum. Buraya özellikle balona binmek için geldik ve Perşembe sabahı bindik. Havaların aşırı sıcak olduğu Kapadokya’da doğal güzellikleri, peribacalarını, yer altı ve yer üstü şekillerini gördük. Bu büyülü şehre hayran kaldık" diye konuştu.

Profesyonel Turist Rehberi Abdurrahman Yaramış ise "Sabah ve akşam bölgeyi gezmeye geldiğimiz sıcaklık farkı çok fazla oluyor. Bugün özellikle sabah saatlerinde havanın sıcak olmasıyla yanımda şapka ve şemsiye taşıyorum. Normalde bu saatlerde aslında çok yabancı olması ve bölgeyi gezen turist olması lazım. Hava sıcaklığı dolayısıyla gelen turist sayısı az” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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