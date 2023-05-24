Kapadokya'da tarih peribacalarına yansıtıldı

UNESCO Kültürel Miras listesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin tarihi geçmişi, 3D Mapping teknolojisi ile peribacalarına yansıtıldı.

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  • 24.05.2023 22:22
  • Güncelleme: 24.05.2023 22:22
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Kapadokya'da tarih peribacalarına yansıtıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

UNESCO Kültürel Miras listesinde yer alan ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin tarihi geçmişi, 3D Mapping teknolojisi ile peribacalarına yansıtıldı.

Nevşehir Valiliği Müze Müdürlüğünün Müzeler Haftası nedeniyle düzenlediği peribacalarındaki arasındaki görsel şölen, Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören yerinde gerçekleştirildi. Görsel şölende Kapadokya’nın jeolojik oluşumu, sonrasında da Asur Ticaret Kolonileri, Hititler, Frig, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait yaşanmış tüm medeniyetlerin tarihi süreci, 3D Mapping teknolojisiyle peribacalarına yansıtılarak anlatıldı.

Yaklaşık 30 dakika devam eden etkinliği Nevşehir’de bulunan depremzede çocuklar ve vatandaşlar izleme imkanı buldu. İzleyenler arasında bulunan depremzede öğrenci Muhammed Törün, “Kapadokya’nın oluşumunu ve Hıristiyanlıktan Müslümanlığa giden yolculuğu izledik. Muhteşemdi” şeklinde konuşurken, Kıvanç Uz da, "Kapadokya’yı Kapadokya’da böyle güzel bir organizasyonla anlatmak çok güzeldi. Burada yaşamış eski medeniyetleri de gördük. İzlemek çok zevkliydi” dedi.

Bölgede Profesyonel turist rehberliği yapan Nehir Turan da, “3D görüntü böyle bir atmosferde daha zevkliydi. Bir şeyi anlatmak var, göstermek var. Figürleri burada üç boyutlu canlandırmak çok farklıydı” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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