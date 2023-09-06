Kapadokya'da ziyaretçi sayısı 3 milyon ama Kayseri'de sıfır

Türkiye’nin en önemli kültür turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini 2023 yılının ilk 8 ayında 3 milyon 53 bin 827 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Yılın sekiz ayında kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı 3 milyonu bulurken, Tarihi kapadokya Krallığı'nın merkezi olan Kayseri'ye gelen yabancı turist sayısı sıfır. Neden acaba?

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya bölgesi, peribacaları, masalsı yer altı ve yer üstü oluşumları, birbirinden ilginç vadileri ve eşsiz güzellikleri ile müze ve ören yerlerinde, yurt dışından ve yurt içinden gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Ağustos ayında 697 bin 778 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Ağustos ayında en çok ziyaretçi ağırlayan yer 285 bin 200 kişi ile Hacı Bektaş Veli Müzesi oldu. Hacıbektaş’ı 109 bin 14 kişi ile Zelve ören yeri ve 100 bin 565 ziyaretçi ile Göreme Açık Hava müzesi takip etti. Kaymaklı Yeraltı şehrini 63 bin kişi ziyaret ederken, Derinkuyu Yeraltı şehrini 54 bin 994 ve Özkonak Yeraltı şehrini de 26 bin 093 kişi ziyaret etti.

Kapadokya bölgesi için Ağustos ayının hareketli geçtiğini söyleyen Turizmci Mehmet Dinler, "İlimizde bulunan müze ve ören yerleri yaklaşık 700 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Bu artan ilginin başında Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri yer aldı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının bölgemizde ilk defa yaptığı Kültür Yolu ve Balon festivalinin çok büyük katkısı oldu. Yine geçtiğimiz ayda gurbetçi vatandaşlarımızın Ülkemizi ziyaret etmelerinden dolayı ciddi anlamda pay aldık. Özellikle Çin’de pandemi sonrası hareketliliğin artacağı, Singapur, Endonezya ve Malezya’dan taleplerin geldiğinin farkındayız. Okulların açılması ve deniz sezonunun bitmesi ile beraber farklı profilde yerli ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Her zaman dediğimiz gibi Kapadokya sonbahar aylarında da çok güzel” dedi.