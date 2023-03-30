Kapadokya ilkbaharda beyaza büründü

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yar alan ve Türkiye’nin önemli kültür-turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesi, baharın ilk ayında karla kaplandı.

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi kilise ve manastırları, yer altı ve yer üstü yerleşim alanlarıyla bilinen Kapadokya’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oldu. Gece etkisini artıran yağışın ardından bölgedeki peribacaları karla kaplanırken, ortaya güzel görüntüler çıktı. Bölgede bulunan turistler karlı manzarada hem fotoğraf çekti hem de tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin keyfini çıkardı.

"4 mevsim güzel"

Kapadokya bölgesinin 4 mevsim ayrı güzellikte olduğunu söyleyen Turist Rehberi Serdar Selçuk, "Bazen Kapadokya’yı çiçeklerle görüyoruz. Bugün de karla uyandık. Yollar kapanmış. Bunun ayrı bir güzelliği var. Kapadokya çiçekleri ile güzel, doğası ile güzel, güneşiyle güzel, bugün de karlı güzel. Biz de bunun tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Bölgemize gelen turistler Uzak Doğulu olduğu için karı çok fazla görmemişler. Onlar kar görünce mutlu oluyor. Biz de onları görünce mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

Malezya’dan gelen işitme engelli gençler de Kapadokya’yı beden dili ile anlatarak, "Çok mutluyuz, heyecanlıyız. Türkiye çok güzel. Tarihi öğrenmekten çok mutluyuz. Karla ilk defa tanışıyoruz. Türkiye’yi çok seviyoruz" dediler.

Malezya’dan gelen İşitme Engelliler Öğretmeni Lucy Lim de, "Karlarla kaplı Kapadokya’yı görmek bizim için çok güzel bir tecrübe. Hayatta her zaman bulamayacağımız bir şans. Malezya’ya dönünce arkadaşlarıma Kapadokya’yı mutlaka anlatacağım ve onların da gelmelerini tavsiye edeceğim" şeklinde konuştu.