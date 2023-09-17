Kayseri’deki öğretim görevlileri ve tarihçilerden oluşan; Kapadokya’nın tarihini, kültürünü ve geçmiş dönemdeki faaliyetlerini araştırıp gün yüzüne çıkaran Kapadokya, Kültepe, Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği, gezi etkinliği düzenledi. Geziye; Dernek Başkanı Ünlü Tarihçi Halit Erkiletlioğlu, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve Prof. Dr. Osman Özsoy, Tarihçi Mustafa Cingil, Akademisyen Dr. Öğretim Üyesi Bilgin Yazlık ve birçok dernek üyesi katılım sağladı. Düzenlenen gezide; Bilgin Yazlık’ın rehberliğinde, Koramaz Vadisi’nde bulunan Kolumbaryum (columbarium) Mezarları ve Beşaret Kilisesi’nde incelemeler ve gözlemler yapılmasının ardından Kültepe’de yapımı devam eden Tablet Müzesi ve Kültepe Ören Yeri gezildi.

Dernek Başkanı Tarihçi Erkiletlioğlu, çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Prof. Dr. Osman Özsoy ve Dr. Öğretim Üyesi Bilgin Yazlık’a plaket takdim etti.