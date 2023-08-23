Kapadokya'nın giriş kapısında eşsiz görüntüler

Kapadokya'nın girişi kapısı olarak nitelendirilen Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde çekilen görüntüler, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

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  • 23.08.2023 12:53
  • Güncelleme: 23.08.2023 13:55
Kapadokya'nın giriş kapısında eşsiz görüntüler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

"Kapadokya’nın girişi kapısı" olarak nitelendirilen Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi’nde çekilen görüntüler, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi, yapılan çalışmalar ile turizme kazandırıldı. "Kapadokya’nın girişi kapısı" olarak nitelendirilen vadide havalanan sıcak hava balonlarının sayısı her geçen gün artarken binlerce turist bölgeye akın ediyor. Bölgede çekilen eşsiz manzaraları sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bölgenin turizmin yeni gözdesi olduğunu söyleyerek, "Altınızda koca bir vadi boyunca uzanan muhteşem coğrafyasıyla kadim tarihi dokusu, üstünüzde sabahın ilk ışıklarına uyanan güneşle gökyüzünün randevusu. “Önümüzdeki yaz Soğanlı Vadisi bambaşka olacak” demiştik. Semada balonları, sathında peribacalarıyla, turizmin yeni gözdesi, Soğanlı Vadisi. Görmeyen kalmayacak" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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