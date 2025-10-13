Kapadokya’nın Kalbinde Bir Eğitim Mirası: Tarih, Teknoloji ve Toplum İçin Üniversite

Alev Alatlı’nın Vizyonuyla Doğdu, Anadolu’ya Umut Oldu

Üniversitenin kurucusu, fikir insanı Alev Alatlı’nın “İç Anadolu ihmal edilmiş bir bölgedir” tespiti, bu eğitim projesinin temel taşını oluşturdu. Alatlı’nın kızı Funda Aktan’ın Mütevelli Heyeti Başkanlığıyla sürdürülen bu miras, sadece akademik değil, aynı zamanda toplumsal bir kalkınma hedefi taşıyor. Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın ifadesiyle: “Biz bu düsturu, Alev Alatlı hocamızın misyonu ve yolu olarak benimsiyor ve sürdürüyoruz.”

Eğitimde Millî Uygulama, Evrensel Bakış

Kapadokya Üniversitesi, “evrensel çıkış noktası, millî uygulama” anlayışıyla lisans, lisansüstü ve mesleki programlar sunuyor. Eğitim modeli, Selçuklu Ahiliği ve Osmanlı lonca sisteminden ilham alırken, çağdaş pedagojik yaklaşımlar ve ileri teknolojiyle harmanlanıyor. Öğrenciler, laboratuvarlar, klinikler ve atölyelerde sektörle iç içe bir eğitim alıyor; daha mezun olmadan kariyerlerine adım atıyor.

Dört Alanda Stratejik Güç: Havacılık, Sağlık, Turizm, Bilişim

Üniversite, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlara odaklanarak dört temel sac ayağı üzerinde yükseliyor:

✈️ Havacılık Programları : Kabin görevlisinden kule operatörüne kadar havaalanlarının tüm teknik ihtiyaçlarına yönelik eğitim.

: Kabin görevlisinden kule operatörüne kadar havaalanlarının tüm teknik ihtiyaçlarına yönelik eğitim. ???? Sağlık Programları : Hemşirelikten laborantlığa, sağlık sisteminin görünmeyen kahramanlarını yetiştiriyor.

: Hemşirelikten laborantlığa, sağlık sisteminin görünmeyen kahramanlarını yetiştiriyor. ????️ Turizm ve Danışmanlık : Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan rehberler ve sürdürülebilir turizm uzmanları burada yetişiyor.

: Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan rehberler ve sürdürülebilir turizm uzmanları burada yetişiyor. ???? Bilişim Programları: Yapay zekâ ve büyük veri analizleriyle geleceğin dijital uzmanları bu kampüslerde şekilleniyor.

Kampüsler Tarihle İç İçe, Yaşam Büyükşehir Konforunda

Ürgüp’ün Mustafapaşa köyündeki tarihi yerleşke ve Uçhisar’daki gastronomi kampüsü, öğrencilere hem kültürel hem de teknik birikim sunuyor. KYK ve özel yurtlarla barınma sorunu yaşanmıyor. Turizm bölgesi olması sayesinde sosyal yaşam canlı, uluslararası etkileşim yüksek. Üstelik eğitim ücretleri büyükşehir üniversitelerine göre oldukça uygun.

Sektörle Doğrudan Temas, Mezunlara Hızlı İstihdam

Rektör Karasar’ın vurguladığı gibi, üniversite sadece eğitim değil, istihdam odaklı bir model benimsiyor. Talep görmeyen bölümler kapatılıyor, ihtiyaç duyulan alanlar hızla açılıyor. Bu sayede mezunlar, iş dünyasına hazır ve donanımlı bir şekilde katılıyor.

Kapadokya Üniversitesi: Taşların Arasında Filizlenen Bilgelik

68 program, 6 yüksekokul ve fakülteyle hizmet veren Kapadokya Üniversitesi, sadece bir eğitim kurumu değil; Anadolu’nun kalbinde yükselen bir kalkınma projesi. Tarihiyle, teknolojisiyle ve toplumsal duyarlılığıyla geleceği inşa eden bir üniversite olarak yoluna kararlılıkla devam ediyor.