Kapadokya'nın kalbinde koşu heyecanı başladı

Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın peri bacaları arasında masalsı atmosferinde başlayan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, üç farklı parkuru ve eşsiz deneyimi ile binlerce koşucu Kapadokya'da bir araya geldi.

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  • 14.10.2023 10:43
  • Güncelleme: 14.10.2023 10:43
Kapadokya'nın kalbinde koşu heyecanı başladı
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Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya’nın peri bacaları arasında masalsı atmosferinde başlayan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, üç farklı parkuru ve eşsiz deneyimi ile binlerce koşucu Kapadokya’da bir araya geldi.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail dünyasının gözünü çevirdiği dev organizasyon, Anadolu’nun mistik noktası Kapadokya’da başladı. 71 ülkeden 2 bin 434 koşucu, Kapadokya’nın büyüleyici havasında kıran kırana mücadele ediyor. Türkiye’den İran’a, İngiltere’den Kosova’ya, Tunus’tan İrlanda’ya, dünyanın her yerinden koşucular, sabah saatlerinde Ürgüp Kaymakamı Refik Özsoy ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk tarafından verilen startla koşuya başladı.

Kapadokya’nın büyüleyici doğasında gerçekleşen Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2023, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesine geçerek bölgenin tanıtımına, spor turizmine ve sosyal faydalarına büyük katkılar sağlıyor.

10. yılında rekor katılım ile dikkat çekiyor

Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 10. yılında her zamankinden daha fazla ilgi çekiyor. Arjantin’den Kanada’ya, Danimarka’dan Japonya’ya, Filipinler’den Amerika’ya kadar 71 farklı ülkeden 2 bin 434 koşucu, Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerini keşfetme ve bu zorlu yarışın tadını çıkarma fırsatı buluyor.

119 km uzunluğundaki CUT parkuruna 229 koşucu (180 erkek, 49 kadın), 63 km uzunluğundaki CMT parkuruna 698 koşucu (547 erkek, 151 kadın), ve 38 km uzunluğundaki CST parkuruna 1.115 koşucu (706 erkek, 409 kadın) katılırken, aynı kategorilerde bayrak yarışı formatında yapılan Cappadocia Team Games’e 115 takım kayıt yaptırdı.

Patika koşu deneyimini gençlere taşıyor

Kapadokya’nın masalsı atmosferinde her yıl yeni koşuculara ev sahipliği yapan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 10. yılında genç koşuculara patika koşu deneyimini sunmaya hazırlanıyor. Bu yıl ilk kez Cappadocia Team Games CMT ve CST parkurlarında 16-18 yaş grubuna yer vererek gençleri ultra trail koşularının büyüleyici dünyasına dahil etti.

Ultra Trail koşularının iddialı isimleri ve elit atletler de koşuyor

Salomon Cappadocia Ultra-Trail’e kaydını tamamlayan koşucuların içinde Ultra Trail dünyasının en iddialı isimleri, Kapadokya’nın güzelliklerini koşarak keşfediyor ve kariyerlerine de yeni hikayeler ekliyor.

Alanya Ultra Trail şampiyonları Andorra’dan Dimitry Mityaev 905 puan ve Ekaterina Mityaev 774 puan ile CUT parkurunda mücadele ediyor. 2016 Salomon Cappadocia Ultra-Trail şampiyonu Aleksei Tolstenko ve 2014’teki ilk yarışın genel klasman birincisi Elena Polyakova da bu yılki yarışlarda yerini aldı.

Ayrıca Salomon Türkiye takımından Aysel Yalaç ve Beyza Güzel 63K CMT parkurunda, Mehmet Soytürk ise CST parkurunda, Salomon Global ’den Varvara Shikanova CMT parkurunda, Team Garmin’den ise Ryan Mex CMT parkurunda mücadele ediyor.

Bu yıl ayrıca UTMB parkurlarının ilk 20’sinde finish görmeyi başarmış, OCC etabının 5.si ABD’den Jeshrun Small, OCC kadınlar 12.si Kim Screiber Kapadokya parkurlarında tekrar yarışıyor.

İHA

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